Xôn xao thông tin ca sĩ Hồng Phượng bồi thường 1 tỉ đồng khách ngộ độc bún bò

Những ngày qua, thông tin liên quan đến quán bún bò của ca sĩ Hồng Phượng (cháu gái cố NSƯT Vũ Linh) lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, nhiều tài khoản lan truyền một clip với giọng đọc như một bản tin của các cơ quan báo chí với nội dung: "Vận đen ập đến với mẹ con Hồng Phượng, khách ăn bún bị ngộ độc, phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng".

Thông tin trên mạng còn khẳng định UBND quận Phú Nhuận đã ra quyết định xử phạt bà Hồng Phượng (chủ quán Bún bò Cô Lành) số tiền 92 triệu đồng do gây ngộ độc cho người dân.

Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận khẳng định đây là thông tin không đúng

"Đồng thời, buộc quán ăn này tiêu hủy toàn bộ nguyên liệu trong kho, vệ sinh và khử trùng toàn bộ căn nhà và bồi thường thiệt hại cho những người ngộ độc bao gồm viện phí, điều trị và ngày công lao động"- thông tin nêu.



Thông tin trên mạng còn dẫn dẫn chứng là hai mẹ con chị C.T.T.H. lúc đưa con đi học thì ăn bún bò, sau đó, họ nhập viện với biểu hiện mệt, chân tay tê mỏi. Ngoài ra, hơn chục người khác cũng có triệu chứng tương tự.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đông Tùng, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận (TP HCM) khẳng định thời gian qua trên địa bàn quận Phú Nhuận không ghi nhận vụ ngộ độc bún bò nào. Đồng thời, từ lúc quán bún bò của ca sĩ Hồng Phượng khai trương cũng không ghi nhận người dân bị ngộ độc. "Thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật" - ông Tùng nói.

Trong khi đó, nói với phóng viên, ca sĩ Hồng Phượng cho biết: "Từ lúc khai trương quán bún bò đến nay tôi rất mệt mỏi, stress do bị quấy phá vì những thông tin sai sự thật như vậy".

Theo bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, Trưởng phòng 7 VKSND TP HCM, hiện thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhiều vô kể, những việc này khiến người trong cuộc khốn đốn vô cùng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã quyết liệt trong việc xử lý những thông tin không đúng, tin gây hoang mang dư luận nhưng nhiều người vì muốn câu like, câu view hoặc vì động cơ kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội đã cố tình bịa ra thông tin không đúng để tải lên mạng.

Bà Vũ Xuân Nhuệ cho rằng khi bị xúc phạm hoặc bị vu khống, bị bịa đặt thông tin trên mạng xã hội người dân cần gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc. Người dân có thể gởi đơn đến một số cơ quan có thẩm quyền như công an, Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam (18008108)....

Thời gian qua, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM liên tục xử lý các cá nhân là nghệ sĩ, đầu bếp, TikToker... có những phát ngôn, thông tin không đúng sự thật, gây bức xúc.

Cụ thể, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM xử phạt TikToker Nờ Ô Nô số tiền 7,5 triệu đồng do đăng clip về một cụ bà "cô đơn trong mùa đông giá lạnh"; xử phạt TikToker Hứa Quốc Anh số tiền 7,5 triệu đồng vì đăng clip du lịch Campuchia gây bão mạng; xử phạt đầu bếp Võ Quốc số tiền 7,5 triệu đồng do đăng nội dung xúc phạm nghề báo, nhà báo trên Facebook cá nhân.

Gần đây nhất, Sở Thông tin Truyền thông TP HCM xử phạt TikToker Nguyễn Nhật Hải (Nhật Hải Biết Tuốt) số tiền 7,5 triệu đồng do đăng clip nội dung "Sài Gòn trộm cắp nhiều là do văn hóa"; xử phạt Nguyễn Thị Lệ Nam Em số tiền 37,5 triệu đồng do livestream gây ồn ào mạng xã hội với nhiều thông tin tiêu cực...