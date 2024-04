Xôn xao mẹo dùng điều hòa tiết kiệm, chỉ tốn 4000 đồng tiền điện/đêm: Bạn đã thử?

Điều hòa không khí là một trong những thiết bị điện tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong các hộ gia đình, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức. Việc sử dụng điều hòa một cách thông minh không chỉ giúp giảm chi phí hóa đơn điện mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.

Những ngày gần đây, nhiều kênh Tiktok lan truyền mẹo dùng điều hòa tiết kiệm, chỉ mất 4000 đồng/đêm, có thể áp dụng cho mọi dòng máy. Cách làm cụ thể như sau:

Bước 1: Bật điều hòa

Bước 2: Chọn chế độ Cool

Bước 3: Chỉnh nhiệt độ về mức 26-27 độ C

Bước 4: Bật chế độ quạt, để mức 1 - 2 hoặc chế độ Auto

Bước 5: Bật chế độ Eco (tiết kiệm điện)

Ngoài ra, bạn cũng có thể bật thêm quạt trần hoặc quạt cây để thoáng phòng.

Cách làm trên được đang được nhiều người chia sẻ. Tuy vậy, những thông tin này không có lập luận nói rõ vì sao, nên chưa thể xác thực con số như vậy, chưa thể khẳng định là đúng. Dẫu vậy, bạn vẫn có thể tiết kiệm hóa đơn tiền điện của gia đình bằng một vài mẹo dưới đây.

1. Bảo dưỡng định kỳ

Giống như nhiều thiết bị điện khác, điều hòa cần được bảo dưỡng định kỳ để hoạt động hiệu quả. Các gia đình nên làm sạch bộ lọc không khí định kỳ, ít nhất mỗi tháng một lần, và kiểm tra các linh kiện khác của máy. Việc này không chỉ giúp máy lạnh hoạt động tốt hơn mà còn kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

2. Chọn nhiệt độ phù hợp

Đặt nhiệt độ điều hòa vào khoảng 25-27 độ C là lý tưởng. Khoảng nhiệt độ này không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp tiết kiệm điện. Theo đại diện của EVN, nếu chúng ta đặt nhiệt độ ở chế độ khoảng 26-27 độ C trở lên thì sẽ tiết kiệm điện hơn, nếu chúng ta để nhiệt độ ở 18-20 độ C thì lượng tiêu thụ điện sẽ tăng cao. Và nếu giảm đi 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ có thể tăng từ 7-10%.

3. Sử dụng chế độ hẹn giờ

Bạn có thể tận dụng tính năng hẹn giờ của điều hòa để tắt máy tự động sau khi bạn đã ngủ. Cách này không những giúp bạn có giấc ngủ ngon mà còn tiết kiệm điện khi bạn không cần thiết phải làm mát liên tục suốt đêm.

4. Cách nhiệt và chống nắng

Các biện pháp như sử dụng rèm cửa, vật liệu cách nhiệt, hay bức bình phong giúp ngăn chặn nhiệt độ tăng cao trong nhà. Việc cách nhiệt giúp giảm áp lực cho điều hòa, từ đó tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn.

5. Sử dụng quạt điện cùng điều hòa

Việc sử dụng quạt điện kết hợp cùng điều hòa sẽ giúp tăng cường sự lưu thông không khí và làm mát nhanh hơn. Điều này cũng giúp bạn có thể đặt nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút mà vẫn cảm thấy mát mẻ, từ đó tiết kiệm điện năng.

6. Đóng kín cửa ra vào

Khi điều hòa đang hoạt động, hãy giữ cho cửa ra vào và cửa sổ được đóng kín để không khí lạnh không bị thoát ra bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng.

7. Chọn điều hòa Inverter

Các dòng điều hòa Inverter tiết kiệm năng lượng do khả năng điều chỉnh công suất làm lạnh linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng. Lựa chọn này có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ so với các loại điều hòa thông thường.

Áp dụng những mẹo trên không chỉ giúp bạn giảm bớt gánh nặng hóa đơn tiền điện mỗi tháng mà còn góp phần vào việc giảm thiểu tác động đến môi trường. Mỗi hành động tiết kiệm năng lượng dù nhỏ cũng mang lại lợi ích lớn cho cả bạn và hành tinh của chúng ta.

Tổng hợp