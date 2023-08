Xoài Non khoe mặt mộc xinh ngất, tiết lộ 3 sản phẩm dưỡng nhan không thể thiếu mỗi tối

Xoài Non hiện là một trong những hot girl nổi tiếng nhất Vbiz. Cô nàng không chỉ sở hữu vẻ đẹp lai tây ấn tượng mà còn có nước da căng bóng, mịn màng khiến nhiều chị em phải ghen tỵ. Chính vì vậy, cô nàng thường xuyên nhận được rất nhiều câu hỏi về những sản phẩm chăm sóc da mà bản thân đang sử dụng từ hội chị em.

Xoài Non

Không để các chị em phải mong ngóng, mới đây trên một trang mạng xã hội cá nhân, Xoài Non đã tiết lộ bộ 3 món đồ dưỡng da không thể thiếu trong chu trình skincare của cô nàng. Xoài Non cho biết, cô thường sử dụng 3 sản phẩm này vào mỗi buổi tối để có thể cung cấp cho da những dưỡng chất cần thiết trước khi đi ngủ. Các sản phẩm mà người đẹp sinh năm 2001 lựa chọn cũng không hề xa lạ với các tín đồ skincare, vì vậy rất dễ để mua và dễ sử dụng.

Làn da căng mịn của Xoài Non

Sau bước làm sạch da quen thuộc, Xoài Non sẽ ''apply'' toner để cân bằng độ ẩm cho da. Sản phẩm mà cô nàng này tin dùng trong một thời gian dài chính là Dear Klairs Supple Preparation Unscented Toner. Đây là sản phẩm nước hoa hồng nổi tiếng với giá thành rẻ mà công dụng cân bằng độ pH và cấp ẩm của em nó còn cực kỳ tốt. Do đó, Xoài Non không chỉ mua sản phẩm này cho bản thân mà còn dành tặng mẹ và anh trai.

Toner là bước không thể thiếu trong chu trình skincare của Xoài Non

Đến bước dưỡng da chuyên sâu, Xoài Non lựa chọn chai serum Hyathenol Hydra Ampoule của nhà Nature Republic. Sản phẩm chứa Hyaluronic Axit 94% giúp chăm sóc, bổ sung độ ẩm cho làn da khô thiếu ẩm. Đồng thời làm dịu tình trạng da nhạy cảm và hỗ trợ dưỡng sáng da. Mang đến làn da ẩm mướt, sáng mịn. Sau một thời gian sử dụng, Xoài Non vô cùng hài lòng với kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh và khả năng phục hồi da nhanh chóng mà sản phẩm mang lại cho làn da của cô nàng.

Không quên ''apply'' serum lên da

Kết thúc chu trình skincare mỗi tối của Xoài Non là sản phẩm kem dưỡng da ban đêm By Wishtrend Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream của thương hiệu By Wishtrend. Được biết, sản phẩm được đánh giá là top 1 kem dưỡng da ban đêm tại Hàn Quốc trong 2 năm 2022 và 2023 do Glowpick lựa chọn. Nổi bật nhất trong công thức của chai kem dưỡng này chính là có chứa retinal và bakuchiol, Vitamin A-mazing Bakuchiol Night Cream giúp hồi sinh và làm mịn kết cấu da không đồng đều để ngừa lão hóa và cải thiện độ đàn hồi.

Kết thúc chu trình skincare với kem dưỡng