Xoài Non đọ sắc Quỳnh Lương, thẳng thắn nhận xét vai diễn mới của bạn thân: ''Đường hình và đường tiếng không liên quan''

Tối 21/3, Xoài Non xuất hiện tại buổi họp báo phim Mặt trời mùa đông để ủng hộ bạn thân Quỳnh Lương. Trong phim, Quỳnh Lương vào vai Đan Thanh, cô gái dữ dằn, sống ích kỷ, luôn cho rằng mình đúng, quyết làm mọi việc để đạt được mục đích.

Cũng vì đóng phim cùng ê-kíp miền Nam với vai diễn bố mẹ trong phim đều nói tiếng Nam (bố do Đại Nghĩa đóng, Thân Thúy Hà đóng vai mẹ) nên nhân vật của Quỳnh Lương phải lồng giọng miền Nam. Tuy vậy, qua trailer và trích đoạn công chiếu tại sự kiện, giọng lồng dường như không ăn nhập với nữ diễn viên.



Quỳnh Lương và Xoài Non đọ sắc ở sự kiện

Khi được hỏi về vai diễn của bạn thân, Xoài Non bật cười nói: "Tôi ấn tượng nhất với giọng nói của Đan Thanh do chị Quỳnh Lương đóng. Tôi ngồi nghe và cười hoài". Xoài Non cũng nhận xét màn tình tứ giữa Quỳnh Lương và Steve Nguyễn trong phim khá mượt mà.



Tiếp lời Xoài Non về việc đường hình và đường tiếng không ăn nhập của nhân vật, Quỳnh Lương chia sẻ: "Lần đầu nghe giọng lồng qua trailer, tôi cũng bỡ ngỡ, mắc cười. Nhưng lúc đó chỉ có vài câu nên tôi làm quen được. Lần này, nghe thoại nhiều hơn thì tôi cũng thấy giọng nói và mặt mình không hợp. Tôi cảm thấy may mắn vì mình sinh ra ở Bắc chứ nếu tôi sinh ra ở TP.HCM thì không hiểu giọng mình thế nào. Tôi từng có ý định học nói giọng miền Nam nhưng qua phim này tôi nghĩ nên giữ giọng của mình. Trong phim, tôi nghĩ vai diễn của mình phải được lồng tiếng để phù hợp với các đồng nghiệp đóng vai cha mẹ".

Xoài Non nhận xét vai diễn của Quỳnh Lương có phần hình và tiếng không liên quan

Quỳnh Lương tiết lộ cô là người cuối cùng được đạo diễn Trần Bửu Lộc chọn trong dàn diễn viên. Mặt trời mùa đông là phim thứ hai của nữ diễn viên, được quay trước các phim Gara hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu của VFC. Vì vậy cô cho hay được học hỏi kinh nghiệm diễn xuất rất nhiều từ dàn diễn viên gạo cội trong phim.



"Không được đào tạo bài bản, tôi diễn hoàn toàn bằng bản năng. Tôi coi thời gian trên set quay cũng là giảng đường của mình. Tôi được các anh chị chỉ dạy nhiều về kỹ năng diễn xuất. Có lẽ vì thế hai phim sau của VFC tôi đã tiến bộ và được khán giả đón nhận", cô nói.

Trong phim, vai diễn của Trình Mỹ Duyên cũng được lồng tiếng miền Nam. Tại sự kiện, nữ diễn viên thừa nhận giọng lồng tiếng không phù hợp với mình. Vì vậy cô cho biết sắp tới sẽ học nói tiếng miền Nam để tự lồng tiếng cho nhân vật của mình cũng như có nhiều cơ hội hơn trong nghề diễn.