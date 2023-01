Xoài Non bùng nổ visual cuối năm: Chỉ là về quê đón Tết sớm thôi mà, có cần xinh xuất sắc vậy không?

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này khắp MXH đều rộn ràng, tưng bừng hình ảnh người người, nhà nhà mua sắm, trang trí đón Tết. Bên cạnh đó, có không ít người tranh thủ thời gian về quê sớm, thăm ông bà, bố mẹ và chuẩn bị cho một mùa Tết ấm áp, hạnh phúc.

Mới đây, Xoài Non cũng về thăm nhà tại Bình Phước. Bước sang năm thứ 3 làm dâu, đón Tết tại nhà chồng nên cô nàng luôn sắp xếp thời gian để về quê biếu quà, đón Tết sớm cùng gia đình của mình. Mỗi lần về quê, Xoài Non đều ghi lại loạt khoảnh khắc đời thường, giản dị với người thân, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xoài Non rạng rỡ, về quê đón Tết sớm

Đi chợ Tết thôi có cần xinh đến vậy không Xoài Non ơi!

Lần này, bà xã Xemesis diện áo dài, khoe nhan sắc tươi tắn bên cạnh bà ngoại. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Đón tết sớm cùng ngoại và quê nhà”. Không những vậy, các hoạt động như đi chợ Tết, nấu bánh chưng,... của Xoài Non đều khiến cộng đồng mạng thích thú. Vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Xoài Non khiến nhiều người xuýt xoa bởi gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng vô cùng nổi bật.

Khoảnh khắc thân thiết của Xoài Non với bà ngoại

Không những vậy, dân tình còn dành lời khen cho Xoài Non bởi vẻ dễ thương, giản dị và rất gần gũi. Dù trẻ tuổi nhưng Xoài Non luôn được lòng người hâm mộ bởi cách ứng xử lễ phép, khéo léo và tinh tế. Mỗi khi về nhà cùng bố mẹ đẻ, Xoài Non luôn quấn quýt cùng ông bà, theo bố ra chợ, phụ mẹ làm cơm.

Từ khi lấy chồng đến nay, nhan sắc Xoài Non ngày càng thăng hạng, mặn mà và cuốn hút. Trong năm vừa qua, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, người đẹp luôn chiếm trọn spotlight bởi vẻ ngoài nổi bật, bất chấp camera thường. Ngoài ra, năm 2022 cũng là một năm thành công đối với cô nàng khi bắt đầu tập trung vào kinh doanh quán ăn cùng ông xã Xemesis.

Cô nàng rất thích các hoạt động ngày Tết ở quê

Xoài Non và bố

Mỗi lần có dịp về quê, Xoài Non đều ăn mặc giản dị, cùng bố đi bắt cá, hái quả