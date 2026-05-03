Xổ số miền Nam: Sáng 3-5, lộ diện người trúng độc đắc vé số TPHCM và Bình Phước

Sáng 3-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh trúng giải độc đắc của vé số Bình Phước và vé số TPHCM.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Bình Phước tuần thứ 2 liên tiếp trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 2-5, giải độc đắc (dãy số 023315) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán ra nguyên cây 160 vé trúng giải độc đắc và giải an ủi là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đến sáng 3-5, những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 8 vé Bình Phước đã đến đổi thưởng tại đại lý vé số Thanh Khoa và đại lý Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước, giải độc đắc (dãy số 309079) của vé số TPHCM được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 8 vé và trúng giải an ủi 5 vé TPHCM là đại lý vé số Hải Trinh ở phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số TPHCM tuần thứ 2 liên tiếp cũng trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Trinh

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM cũng trúng tại tỉnh Đồng Nai; còn giải độc đắc của vé số Bình Phước cũng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Kiên Giang và Đà Lạt mở thưởng ngày 3-5. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 3-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.