Xiaomi bắt tay Leica, trình làng smartphone cực xịn, đọ trình chụp ảnh với iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra?

Tại sự kiện Launch February diễn ra mới đây, Xiaomi đã trình làng phiên bản quốc tế của Xiaomi 14 series. Đúng như đồn đoán trước đó, buổi ra mắt không có sự xuất hiện của Xiaomi 14 Pro. Hai phiên bản được trình làng là Xiaomi 14 và Xiaomi 14 Ultra.

Theo TechCrunch, về cơ bản, 2 mẫu smartphone cao cấp Xiaomi 14 và Xiaomi 14 Ultra không có nhiều khác biệt so với phiên bản nội địa đã được hãng ra mắt tại Trung Quốc trước đó.

Xiaomi 14 Ultra

Điểm nổi bật của chiếc điện thoại này là hệ thống 4 camera độ phân giải 50MP, tập trung vào việc chụp ảnh sắc nét và chân thực. Cụm camera này mang thiết kế hình tròn lớn, lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh truyền thống.

Các ống kính đều có độ phân giải 50MP và dải tiêu cự trải dài từ 12mm đến 120mm. Camera chính sử dụng cảm biến hình ảnh LYT-900 1 inch, giúp nâng cao khả năng chụp hình trong điều kiện thiếu sáng.

Một nâng cấp lớn nhất khác nằm ở chip xử lý hình ảnh AISP mới. Xiaomi tuyên bố đây là chip AI tạo sinh đầu tiên trên thế giới dành cho nhiếp ảnh. Theo Xiaomi, ống kính tele của 14 Ultra thu được nhiều ánh sáng hơn 196% so với iPhone 15 Pro Max và nhiều hơn 474% so với 15 Pro, do đó chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Khả năng quay video của máy tương tự Galaxy S24 Ultra với video 4K/120fps hay video 8K.

Màn hình của Xiaomi 14 Ultra sử dụng tấm nền AMOLED C8 với kích thước 6,73 inch, độ phân giải 3.200 x 1.440 pixel và tần số quét 120Hz. Sản phẩm được trang bị viên pin 5.000mAh, tích hợp sạc nhanh HyperCharge 90W.

Xiaomi 14

Trong khi đó, camera chính của Xiaomi 14 vẫn giữ độ phân giải 50MP tương tự thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, hai ống kính còn lại là camera telephoto và camera đều được tăng độ phân giải lên đáng kể lên 50MP, sử dụng cảm biến ISOCELL JN1 của Samsung.

Hệ thống camera này trên Xiaomi 14 vẫn được hợp tác với Leica, hứa hẹn đem đến chất ảnh mới lạ, khác biệt so với tất cả đối thủ còn lại trên thị trường.

Mẫu Xiaomi 14 sở hữu màn hình CrystalRes AMOLED với kích thước 6,36 inch, độ phân giải 2.670 x 1.200 pixel và tần số quét 120Hz. Máy tích hợp viên pin 4.610mAh cùng công nghệ sạc nhanh HyperCharge 90W.

Bộ đôi Xiaomi 14 và Xiaomi 14 Ultra đều được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 3 cùng nền tảng hệ điều hành HyperOS do hãng tự nghiên cứu phát triển.

Giới chuyên gia đánh giá, động thái của Xiaomi diễn ra sau khi Huawei bất ngờ quay trở lại thị trường smartphone phân khúc cao cấp với mẫu Mate 60 Pro 5G ra mắt vào cuối năm ngoái. Xiaomi đặt mục tiêu trở thành hãng sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2024.

Tại thị trường quốc tế, Xiaomi 14 có giá bán niêm yết 1.082 USD còn phiên bản 14 Ultra có giá 1.624 USD. Trong khi mức giá của iPhone 15 bản thường là từ 799 USD còn bản iPhone 15 Pro cao cấp có giá từ 999 USD.

Trong sự kiện ra mắt, hai chuỗi bán lẻ trong nước là Thegioididong và FPT Shop cũng được đề cập khi nhắc tới các đại lý phân phối. Thế nên, bộ đôi này sẽ được mở bán tại thị trường nước ta, tuy nhiên, phía Xiaomi Việt Nam chưa công bố các phiên bản cũng như ngày ra mắt chính thức.