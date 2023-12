Xếp hạng cầu thủ hay nhất thế giới: Messi tụt 9 bậc, vẫn đứng trên Ronaldo

Ở bảng xếp hạng của tờ báo Anh, The Guardian , Cristiano Roanldo đứng ở vị trí thứ 27 trên 100, cao hơn nhiều so với hạng 51 vào năm 2022. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của CR7 trong năm 2023. Cựu sao Man Utd ghi 51 bàn, kiến tạo 15 lần sau 57 trận. Con số này hoàn toàn vượt trội so với năm 2022 đầy biến động của siêu sao Bồ Đào Nha - chỉ ghi 16 bàn, kiến tạo 4 lần sau 46 trận.

Trong khi đó, Lionel Messi tụt từ hạng 1 xuống thứ 10 chỉ sau một năm. "El Pulga" khép lại năm 2023 với 28 bàn, 12 kiến tạo sau 44 trận. Dù vậy, việc rời môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu để gia nhập Inter Miami cũng khiến siêu sao người Argentina phần nào mất điểm trong mắt các chuyên gia.

Ronaldo có tên ở top 100 cầu thủ hay nhất thế giới, theo The Guardian.

Vị trí số một trong bảng xếp hạng thuộc về Erling Haaland. Đây là lựa chọn không bất ngờ bởi chân sút người Na Uy đã ghi 50 bàn trong năm 2023, đi kèm với đó là cú ăn ba lịch sử cùng Man City. Xếp sau Haaland trong top 5 lần lượt là Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Harry Kane và Rodri.

Trước đó, tạp chí Fourfourtwo (cũng của Anh) gây tranh cãi lớn khi bỏ Ronaldo khỏi top 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2023. Ở mùa giải trước, Fourfourtwo xếp Cristiano Ronaldo ở vị trí thứ 44. Đến năm nay, tên của Ronaldo đã không còn xuất hiện trong top 100 của bảng xếp hạng cầu thủ hay nhất năm.

Đây là chi tiết gây tranh cãi lớn nhất khi tạp chí bóng đá của Anh công bố bảng xếp hạng thường niên. Ronaldo là một trong những tiền đạo ghi bàn tốt nhất năm với 51 bàn, chỉ kém 1 so với Harry Kane và Kylian Mbappe. Với 2 trận còn lại trong năm 2023, CR7 hoàn toàn có thể chiếm vị trí số một từ tay hai đồng nghiệp trẻ.