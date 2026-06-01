Xem World Cup tiện học luôn Địa lý: Những quốc gia 99% mọi người chưa từng nghe tên bao giờ, từ Cape Verde đến Curaçao đều đầy bí ẩn

Bạn có biết đất nước Côte d'Ivoire nằm ở đâu không?

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô mở rộng lên 48 đội, mà còn là một bản đồ sống động giúp người hâm mộ khám phá những vùng đất lạ. Bên cạnh các ông lớn như Pháp, Đức hay Brazil, sự xuất hiện của những cái tên "lạ tai" đang tạo nên cơn sốt thú vị, khiến không ít khán giả phải... tra Google xem họ nằm ở đâu trên quả địa cầu.

Cape Verde (Cabo Verde) - Hòn ngọc giữa đại dương

Cái tên đứng đầu danh sách gây tò mò chắc chắn là Cape Verde. Quốc gia quần đảo này nằm ở khu vực Tây Phi, bao gồm 10 hòn đảo núi lửa nằm giữa Đại Tây Dương. Với dân số chỉ khoảng 500.000 người, Cape Verde đã làm nên lịch sử khi ghi tên mình vào vòng chung kết World Cup 2026.

Đội tuyển với biệt danh "Cá mập xanh" này gây ngỡ ngàng khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ngay trong trận ra quân, cho thấy tinh thần chiến đấu không hề biết sợ hãi. Nếu bạn tìm kiếm trên bản đồ, hãy nhìn về phía tây của Senegal, bạn sẽ thấy những đốm nhỏ giữa đại dương mênh mông, đó chính là nơi sản sinh ra những chiến binh quả cảm này.

Curaçao - "Chi nhánh" bóng đá từ Caribe

Nếu Cape Verde khiến người xem ngạc nhiên về vị trí địa lý, thì Curaçao lại gây sốc về thành phần nhân sự. Đây là một quốc gia hải đảo nằm ở vùng biển Caribe, là đảo quốc tự trị thuộc Vương quốc Hà Lan. Điều thú vị là đội hình của họ mang đậm hơi thở của bóng đá Hà Lan khi hầu hết các cầu thủ đều sinh ra hoặc đào tạo tại "xứ sở hoa tulip".

Với dân số vỏn vẹn khoảng 150.000 người, Curaçao trở thành quốc gia có dân số ít nhất từng tham dự một kỳ World Cup. Đối với nhiều người, Curaçao không chỉ là đối thủ trên sân cỏ mà còn là điểm đến du lịch mơ ước với những bãi biển xanh ngắt và kiến trúc sắc màu đặc trưng.

Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) - Sức mạnh tiềm tàng từ Tây Phi

Khác với hai cái tên kể trên, Bờ Biển Ngà là một cái tên quen thuộc hơn với những người hâm mộ bóng đá châu Phi. Nằm bên bờ vịnh Guinea, quốc gia này không chỉ nổi tiếng là nhà xuất khẩu cacao lớn nhất thế giới mà còn là "lò" sản sinh ra những ngôi sao sân cỏ thượng hạng.

Tại kỳ World Cup năm nay, "Những chú voi" đang cho thấy tham vọng của mình với thế hệ cầu thủ tài năng vừa lên ngôi tại Cúp bóng đá châu Phi (CAN). Không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế phát triển ổn định tại Tây Phi, Bờ Biển Ngà còn là một vùng đất đa văn hóa với sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mang đến màu sắc riêng biệt cho giải đấu năm nay.

Sénégal - Những chú sư tử Teranga kiêu hãnh

Cuối cùng trong danh sách "nước lạ" tại World Cup năm nay chính là Sénégal. Nằm ở cực tây của lục địa Phi, Sénégal là quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng và một bề dày lịch sử bóng đá đáng nể.

Sau những thành công tại các kỳ World Cup trước, "Những chú sư tử Teranga" tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại giải đấu năm nay với phong độ cực kỳ ổn định. Với thủ đô Dakar sầm uất và những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, Sénégal không chỉ biết đến qua các sân cỏ, mà còn là một trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của khu vực. Việc chứng kiến những cái tên như Sadio Mané hay Koulibaly khoác áo tuyển quốc gia chiến đấu tại Mỹ, Mexico và Canada là niềm tự hào của hàng triệu người dân xứ sở này.

World Cup 2026 thực sự đã làm tròn vai trò của một đại sứ địa lý. Thông qua từng trận đấu, người hâm mộ không chỉ được tận hưởng những khoảnh khắc bùng nổ mà còn có dịp biết thêm về những quốc gia nhỏ bé nhưng giàu ý chí, những hòn đảo xa xôi hay những vùng đất giàu bản sắc văn hóa. Mỗi cái tên, dù lạ lẫm đến đâu, cũng đang viết nên câu chuyện cổ tích riêng của chính mình trên sân cỏ thế giới.