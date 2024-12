Xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Myanmar tại AFF Cup 2024 hôm nay 21/12 ở đâu, trên kênh nào?

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối vòng bảng AFF Cup 2024 với đối thủ Myanmar. Người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Myanmar tại AFF Cup 2024 hôm nay 21/12 trên hệ thống FPT Play, kênh Youtube FPT Bóng đá Việt, VTV2 hoặc VTV5.

Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 3 lượt trận, hơn 3 điểm so với hai đối thủ xếp sau là Myanmar và Indonesia. Điều này đồng nghĩa toàn đội chỉ cần không thua vào tối nay sẽ chắc chắn đi tiếp với vị trí đầu bảng.

Xem trực tiếp trận đấu Việt Nam vs Myanmar tại AFF Cup 2024 tại nhiều kênh sóng khác nhau. Ảnh: VFF

Tuy nhiên với việc được chơi trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) trước Myanmar, toàn đội chắc chắn sẽ hướng đến một chiến thắng để tự quyết tấm vé đi tiếp của mình.

Ở màn so tài với Myanmar, HLV Kim Sang-sik sẽ có trong tay một quân bài mới lợi hại là tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, người đang đạt hiệu suất gần 1 bàn/trận mùa này.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể ra mắt đội tuyển Việt Nam vào tối nay. Ảnh: VFF

Màn so tài với Philippines, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tung ra sân đội hình có phần lạ lẫm, bao gồm nhiều nhân tố dự bị. Điều này khiến lối đá toàn đội thiếu tính kết dính, chỉ có thể gỡ hòa trước Philippines nhờ bàn phút cuối.

Trận gặp Myanmar, nhiều khả năng ông Kim sẽ hạn chế thay đổi, tin dùng những nhân tố trụ cột thay vì tiếp tục xoay tua.

Phía đối diện, đội tuyển Myanmar cho thấy sự tiến bộ nhất định so với kỳ AFF trước. Tuy nhiên, nếu so về thực lực, đội bóng này vẫn còn khoảng cách so với tuyển Việt Nam. Vì vậy, chỉ cần chơi đúng sức, có lý do để tin thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ca khúc khải hoàn trên sân nhà vào tối nay.