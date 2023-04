Xem lễ hội du lịch, bị chặt chém 30.000 đồng/lượt khi gửi xe máy

Ngày 16-4, tin từ Công an phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết đơn vị này đã mời một số chủ điểm gửi xe lên làm việc vì liên quan đến thông tin "chặt chém" người dân gửi xe khi tham quan lễ hội du lịch Cửa Lò.

Trước đó, sau đêm khai mạc lễ hội du lịch Cửa Lò 2023 vào tối 14-4, một số người lên trang Facebook cá nhân phản ánh họ bị nhiều điểm gửi xe "chặt chém" khi lấy tiền gửi xe máy 30.000 đồng/xe/lượt, ôtô từ 80.000 đến 100.000 đồng /xe/lượt.

Cơ quan công an mời chủ một bãi gửi xe lên làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được phản ánh, Công an phường Nghi Hương đã tiến hành xác minh. Bước đầu, Công an phường Nghi Hương làm rõ tại bãi xe tự phát do anh Trần Thọ Đ. (30 tuổi, trú khối Hồng Phong, phường Nghi Hương) mở tại đường ngang số 13, thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương, đã thu giữ với mức giá 30.000 đồng/xe máy và 80.000 đồng/ôtô.

Theo công an, mức thu này đã vi phạm quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An quy định tại Quyết định 80/2016 của UBND tỉnh.

Hiện, Công an phường Nghi Hương đang hoàn tất thủ tục để tham mưu xử lý trường hợp trên đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ các cơ sở nhận trông giữ xe khác vi phạm các quy định.