Xem hết Mask Girl, nhận ra phong cách làm đẹp đời thực của con gái Hàn Quốc

Gần đây cùng với trend dưỡng da thuần chay, make up với mỹ phẩm thuần chay cũng hot không kém, khiến các KOL, KOC, hot TikToker đều thi nhau biến hình.



Không phải những pha biến hình hoàn toàn khác biệt, mà là diện mạo chỉn chu, tôn lên những nét đẹp vốn có của người dùng. Dễ nhận thấy qua các clip của MUA Quách Ánh, Chang Inlil, TikToker Hà Cookie, MC An Chun, Hana…

Xu hướng làm đẹp bằng mỹ phẩm thuần chay đang trở thành cơn sốt toàn cầu, nguồn gốc chính từ xứ sở Hàn Quốc nổi tiếng với những tips làm đẹp an toàn mà vẫn tôn da, bất chấp sự căng thẳng của lối sống và công việc bận rộn cả ngày dài.

Nhanh chóng, xu hướng này đã lan tỏa từ Hàn Quốc ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại thị trường Việt Nam cộng đồng làm đẹp đang "phát sốt" với Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Dinto đến từ Hàn Quốc nhờ vào những dòng sản phẩm trang điểm lành tính - an toàn - không gây kích ứng da.

Nhiều KOC và KOL nổi tiếng như Quách Ánh, Chang Inlil, Thúy Hoàn Nè, Lunarohlala, Thỏ (ththao.ng_), Em Podie, Nelly, A Way To Beauty, Ngọc Búnn… đã chia sẻ về việc sử dụng mỹ phẩm thuần chay và quan niệm về sắc đẹp tự nhiên.

Younghoon (The Boyz) đang là đại sứ cho thương hiệu mỹ phẩm Dinto

Với cô nàng A Way To Beauty thì dòng son Blur-Glowy Lip Tint có chất son nhẹ như nước, mang đến hiệu ứng của một đôi môi căng mọng: "Đặc biệt dễ dùng, son lên môi rõ màu". Em Podie chia sẻ: "Kem nền thuần chay Dinto chất mỏng nhẹ nhưng vẫn che được khuyết điểm cực kì tốt. Dùng xong không cần che khuyết điểm".

Còn Lunarohlala thích thú khoe rằng: "Đây là bộ makeup thuần chay xịn xò mà các nàng nên thử. Đặc biệt là bút kẻ mắt Dante One By One Eye Definer màu 411 In The Dark khi kẻ cho ra một màu sắc hoàn toàn tự nhiên. Bút kẻ cực kì dễ dàng với đầu 0.01mm cực mảnh. Màu mực mau khô và lâu trôi".

Quách Ánh

Cô nàng Quách Ánh theo trend makeup thành nàng thơ với mỹ phẩm thuần chay từ Thương hiệu Dinto khiến người xem phải xuýt xoa vì "final look" đẹp xuất sắc, lớp nền căng bóng, tự nhiên và đôi môi căng mọng. Có bạn còn nhận xét đây là layout makeup hết nước chấm.

Chang Inlil

Được biết đến là "tắc kè hoa", Chang Inlil luôn khiến cộng đồng mạng bất ngờ với những pha trang điểm biến hình đỉnh cao. Đến với trend makeup thành nàng thơ với mỹ phẩm thuần chay cũng không ngoại lệ. Xem xong đoạn video, nhiều người bày tỏ rất yêu thích layout makeup nhẹ nhàng này với lớp nền căng bóng không thì vết, đôi môi căng mọng và đôi mắt lung linh cuốn hút.

Thúy Hoàn Nè

Cô nàng cũng tham gia trend makeup thành nàng thơ với mỹ phẩm thuần chay từ Thương hiệu Dinto. Thúy Hoàn Nè bày tỏ cảm giác thích thú khi lần được trải nghiệm mỹ phẩm thuần chay giúp mang đến một layout makeup tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo độ che phủ và giữ bền lâu.

