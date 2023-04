Xe tải bị lật làm 9 người thương vong ở Phú Yên chỉ được phép chở 2 người

Hiện cả 5 nạn nhân vụ tai nạn nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã cố gắng cứu chữa kịp thời, bước đầu, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

5 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện gồm: Bà Bùi Thị Hòa (63 tuổi), trú tỉnh Quảng Ngãi; bà Nguyễn Văn Bảy (45 tuổi), trú tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Long Giang (35 tuổi), trú tỉnh Quảng Bình; anh Huỳnh Công Dương (26 tuổi), trú tỉnh Bình Định và ông Phan Văn Dũng (45 tuổi), trú tỉnh Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo dữ liệu đăng kiểm, ô tô tải bị lật biển kiểm soát 73H-009.42 đăng ký lần đầu ngày 16/11/2018. Chủ phương tiện là Hoàng Ngọc Anh, địa chỉ tại Tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công an huyện Tuy An xác định, Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi), trú tỉnh Quảng Bình là tài xế điều khiển ô tô tải bị lật đã tử vong. Theo dữ liệu đăng kiểm, ô tô tải bị lật chỉ được phép chở 2 người nhưng thời điểm xảy ra tai nạn, phương tiện này chở đến 9 người.

Xe tải bị lật chở quá số người quy định

Như VOV đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng ngày 3/4, xe tải biển kiểm soát 73H-009.42 chở dưa hấu do Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi) trú xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 643 theo hướng Tây - Đông, trên cabin xe gồm 9 người. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe này tự đâm vào vách núi, bị lật xe. Hậu quả, làm 4 người tử vong, 5 người bị thương.