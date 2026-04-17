Xe khách lao vào nhà dân ở Ninh Bình

Vụ việc xảy ra vào lúc 21h08 ngày 16/4 tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình , trong điều kiện thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt.

Khi đi qua khu vực này, tài xế xe khách không kiểm soát được tay lái, khiến phương tiện lao vào khuôn viên một hộ dân bên đường.

Cú va chạm khiến 2 cây cảnh trước nhà gãy đổ, phần cổng của hộ dân ven đường bị hư hỏng. Đầu xe khách bị móp méo, kính chắn gió vỡ.

Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn không có người đứng gần khu vực va chạm nên không gây thiệt hại về người.

Sau sự việc, hai bên chủ động trao đổi và thống nhất phương án bồi thường thiệt hại. Lực lượng chức năng địa phương có mặt để ghi nhận hiện trường, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước diễn biến thời tiết mưa, đường trơn trượt tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế phanh gấp và chú ý quan sát khi đi qua khu vực đông dân cư.

Đặc biệt, với các xe chở khách, tài xế cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.