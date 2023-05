Xe cứu thương va chạm xe đầu kéo, bệnh nhân tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-5, tại Km 370+450 Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

Thời điểm trên, xe ô tô cứu thương BKS 51B -510.34 do tài xế Nguyễn Hồ Ngọc Phú Cường (SN 1976, ngụ TP HCM) điều khiển chở Nguyễn Minh T. (SN 1978, ngụ TP Long An, tỉnh Long An) và bệnh nhân Nguyễn Văn T. (SN 1973, ngụ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Khi lưu thông tới địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe cứu thương bất ngờ va chạm xe đầu kéo BKS 20C-047.11 kéo theo rơ moóc BKS 20R-001.94 do tài xế Ninh Văn Tuấn (SN 1984, ngụ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.

Hậu quả, bệnh nhân Nguyễn Văn T. tử vong, 2 người còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.