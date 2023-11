Xâm phạm hơn 1.000 phần mộ người đã khuất lấy tiền chơi điện tử

Ngày 9-11, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cho biết đã triệu tập Lường Văn Hòa (SN 1990) và Ngô Quang H. (SN 2007, cùng trú tại bản Tà Lèng, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ) để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả".

Các đối tượng Hoà và H. tại cơ quan công an (Ảnh: Báo Điện Biên Phủ)

Theo Công an huyện Điện Biên, thời gian gần đây, tại nhiều mộ phần trong các nghĩa trang trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ xuất hiện tình trạng các bát hương bị dịch chuyển sai vị trí, chân hương bị nhổ bỏ, tro cốt trong bát hương bị đổ ra hoặc bới tung… Sự việc này diễn ra trong thời gian dài gây bức xúc trong nhân dân và hoang mang dư luận.

Quá trình điều tra, đến khoảng 17 giờ 30 ngày 6-11, tại khu vực nghĩa trang C1, xã Thanh Luông, các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Điện Biên và Công an xã Thanh Luông phát hiện 2 đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng công an đã mời 2 đối tượng này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được xác định là Lường Văn Hòa và Ngô Quang H.. Các đối tượng khai vào tháng 3-2023, khi vào nghĩa trang để tìm kiếm đồ ăn, hoa quả, Hoà và H. phát hiện bên trong bát hương có tiền.

Sau đó, 2 đối tượng thường xuyên rủ nhau xâm phạm hơn 1.000 phần mộ, thuộc 12 nghĩa trang trên địa bàn huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ để lấy tiền. Mỗi lần vào nghĩa trang Hoà và H. lấy được từ 100.000 - 300.000 đồng. Số tiền này, đối tượng sử dụng tiêu xài cá nhân và chơi điện tử.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.