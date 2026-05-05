Xác minh clip để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi lái xe tại Hà Nội, người mẹ phân trần lý do

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng tại Hà Nội vừa nhanh chóng xác minh và làm rõ một trường hợp vi phạm được phát hiện qua không gian mạng.

Cụ thể, một đoạn video lan truyền cho thấy người điều khiển ô tô vừa lái xe vừa để trẻ nhỏ ngồi phía trước vô lăng khi phương tiện đang di chuyển. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, người vi phạm được xác định là chị N.T.P (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội). Sự việc xảy ra tại khu vực Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây. Phương tiện liên quan mang biển kiểm soát 30B-300.xx.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết nguyên nhân do trẻ quấy khóc nên đã cho ngồi phía trước trong lúc điều khiển xe.

Theo quy định tại điểm m, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi để trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, phía trước vô lăng khi xe đang di chuyển là vi phạm pháp luật. Mức xử phạt đối với hành vi này dao động từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, do quy định trên chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nên trong trường hợp này, lực lượng chức năng chưa ra quyết định xử phạt mà tiến hành lập biên bản, nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu người vi phạm cam kết không tái phạm.

Cơ quan chức năng đồng thời cảnh báo, việc để trẻ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy có thể khiến người điều khiển mất kiểm soát phương tiện, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không để trẻ em ngồi ghế trước, cần sử dụng ghế chuyên dụng dành cho trẻ nhỏ và luôn thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.