Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023

U23 Thái Lan thể hiện rõ sự vượt trội của mình ở bảng A khi tiếp tục thắng U23 Campuchia ở lượt trận cuối với tỉ số 2-0. Sau 3 trận đấu, đội chủ nhà duy trì thành tích toàn thắng và ẵm vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, U23 Myanmar có chiến thắng 4-1 trước U23 Brunei. Sau 3 lượt trận, U23 Thái Lan có 9 điểm, U23 Campuchia và U23 Myanmar có cùng 4 điểm.

U23 Thái Lan giành vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023 (Ảnh: FA Thailand).

Tuy nhiên, ở bảng đấu này chỉ có U23 Thái Lan là giành vé đi tiếp còn U23 Campuchia và U23 Myanmar cùng với U23 Brunei bị loại. Bởi vì bảng A có 4 đội còn bảng B và C chỉ có 3 đội.

Do đó, khi so sánh thành tích các đội nhì có thành tích tốt nhất, U23 Campuchia và U23 Myanmar phải trừ điểm với đội cuối bảng nên chỉ có 1 điểm. Thành tích này kém hơn so với U23 Indonesia ở bảng B, đội đã có 3 điểm.

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu còn lại của vòng bảng. Đó là các cuộc so tài của U23 Malaysia với U23 Timor Leste và U23 Việt Nam vs U23 Philippines. Sau 2 trận đấu này, Ban tổ chức sẽ xác định nốt 3 đội bóng còn lại giành vé vào bán kết.