Xả súng ở thành phố tổ chức World Cup: Đội tuyển nữ Việt Nam an toàn

Ít nhất 3 người thiệt mạng (trong đó bao gồm hung thủ) và 6 người khác bị thương trong vụ xả súng ở Auckland (New Zealand) chỉ vài giờ trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh. Đây cũng là thành phố nơi đội tuyển nữ Việt Nam lưu trú khi tham dự giải đấu.

Vụ xả súng không ảnh hưởng tới HLV Mai Đức Chung và các học trò. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ra sân tập luyện theo kế hoạch và được ban tổ chức đảm bảo an ninh.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Auckland vào ngày 22/7, gặp đội tuyển Mỹ trong trận ra quân tại World Cup nữ 2023.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết World Cup nữ 2023 vẫn diễn ra theo đúng lịch trình, khẳng định vụ xả súng này là hành vi mang tính chất cá nhân. New Zealand không nâng cảnh báo an ninh, dù lực lượng cảnh sát được tăng cường ở Auckland để đảm bảo an toàn cho World Cup nữ 2023.

Theo Reuters, địa điểm xảy ra vụ xả súng ở rất gần với khách sạn lưu trú của một số đội tuyển tham dự Wrodl Cup nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam trú tại khách sạn Rydges, cách hiện trường khoảng 5km. Sân tập của thầy trò HLV Mai Đức Chung không ở gần địa điểm xảy ra xả súng.

"Tất cả mọi người đều bình tĩnh và chuẩn bị như bình thường cho trận đấu tối nay", đội trưởng của đội tuyển Na Uy Maren Mjelde trấn an người hâm mộ quê nhà. Đội tuyển Na Uy sẽ thi đấu với New Zealand trong trận khai mạc World Cup nữ 2023 lúc 14h hôm nay (20/7, giờ Việt Nam) tại sân Eden Park.

Sân vận động quốc gia của New Zealand ở thành phố Auckland cũng là nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đầu tiên ở World Cup nữ vào ngày 22/7 tới. HLV Mai Đức Chung và học trò sẽ chạm trán đội tuyển Mỹ.