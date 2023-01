Work Joy Life - Niềm vui trong công việc cuộc sống

Work Joy Life là gì?

Khái niệm Work-Life Balance - Cân bằng công việc và cuộc sống, được hiểu theo cách phân tách nhị nguyên, một bên là công việc, một bên là cuộc sống, hai thứ cần tách bạch nhau như thế mới tạo ra sự cân bằng. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn trên góc độ thời gian một ngày 24 tiếng, 1/3 thời gian dành cho ngủ nghỉ, 1/3 thời gian dành cho cuộc sống – mà cuộc sống thì bao gồm rất nhiều thứ trong đó từ gia đình, tình yêu cho đến bạn bè, sở thích cá nhân vân vân, 1/3 thời gian còn lại dành cho công việc. Dù chưa cần làm thêm giờ thì rõ ràng công việc luôn có một tác động & ảnh hưởng lớn đến 2/3 thứ còn lại mà ta gọi là cuộc sống. Một công việc không như ý, không có gắn kết với nơi làm việc, không tìm được niềm hạnh phúc trong công việc… sẽ tác động mạnh đến chất lượng cuộc sống của một người. Như một câu nói của Marxim Gorky: When work is a pleasure, Life is a joy (tạm dịch: Khi công việc là một niềm yêu thích, cuộc sống sẽ là niềm vui).

Qua thời gian, sau những biến động của xã hội - thị trường, sức khỏe tinh thần của người lao động được quan tâm nhiều hơn. Khái niệm Work-Joy-Life ra đời, được hiểu một cách đơn giản không có sự phân tách giữa công việc và cuộc sống, giữa Work & Life được kết nối bởi Joy - Niềm vui, hạnh phúc. Trải nghiệm hạnh phúc dần trở thành yếu tố quyết định của nhân tài khi lựa chọn một nơi làm việc, còn đối với doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo nhân sự đang thực hiện nhiều chính sách và sáng kiến để giữ nhân tài, sau đó là đến thu hút nhân tài.

Chiến lược giữ chân & tạo động lực cho nhân viên của PepsiCo Foods Việt Nam

Sau giai đoạn Covid-19, yếu tố kinh tế tác động đến kinh doanh của nhiều công ty, từ đó tạo ảnh hưởng đến các bộ phận trong công ty và các nhân viên. Áp lực trong công việc, áp lực đến tài chính của gia đình là điều mà người lao động nhiều công ty đang phải đối diện. PepsiCo Foods Việt Nam cũng sớm nhận diện được vấn đề này và áp dụng cách tiếp cận "work-life integration" - trong công việc phải có niềm vui và trong cuộc sống vẫn có vai trò của công việc. Ngoài các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần (mental health) của nhân viên được tổ chức như các cuộc thi chạy bộ, đường dây nóng tư vấn sức khỏe tinh thần, sức khỏe tài chính, sức khỏe hôn nhân gia đình. Đặc biệt, sau đại dịch, đến nay nhân viên tại PepsiCo Foods Việt Nam vẫn được tự do lựa chọn tính chất công việc, cách làm, nơi làm việc (ở nhà, văn phòng, nhà máy, ngoài thị trường, hay bất kì nơi đâu). Hình thức làm việc linh hoạt (hybrid-work) được nhân viên thể hiện dựa trên văn hóa trao quyền và tinh thần làm chủ trong công việc, mang lại cảm giác đi làm rất thú vị và hạnh phúc.

PepsiCo Foods Việt Nam vừa khai trương văn phòng mới vào đầu tháng 01/2023, đây cũng là một minh chứng cho cách tiếp cận "work-life integration". Văn phòng được thiết kế không theo vị trí cố định, nhân viên có thể chọn chỗ ngồi mà theo mong muốn. Các khu vực chỗ ngồi cũng được thiết kế đa dạng từ không gian như một quán cà phê, cho đến những vị trí ngồi thư giãn với những chiếc gối lười, những khu làm việc kết nối đầy màu sắc… Đây cũng là cách giúp cho nhân viên có thể phát huy được tính sáng tạo trong công việc, giảm áp lực đồng thời tạo động lực đi làm và cống hiến cho nhân viên.

Nhân viên PepsiCo Foods Việt Nam hân hoan chào đón văn phòng mới đầu năm 2023

PepsiCo Foods Việt Nam - Nơi mà mỗi ngày đi làm là một niềm vui

Vừa qua, PepsiCo Foods Việt Nam tạo một tiếng vang lớn với chiến thắng 4 hạng mục dành cho doanh nghiệp bảng B tại Vietnam HR Awards 2022, trở thành Doanh nghiệp xuất sắc năm 2022. Giải thưởng này là động lực để đội ngũ của PepsiCo Foods Việt Nam tiếp tục thực hiện các hoạt động để chăm sóc - tạo động lực cho nhân viên. Việc ra mắt văn phòng mới không chỉ là niềm tự hào của toàn bộ đội ngũ, đó còn là thành quả trong những nỗ lực tiếp tục tạo nơi làm việc tốt nhất cho nhân viên. Trong ngày ra mắt văn phòng này, một hoạt động định kỳ mà PepsiCo Foods Việt Nam tổ chức cũng được diễn ra, đó là Appreciation Day - Ngày hội Tri Ân. Mỗi nhân viên đều có những nhãn dán (sticker) để thể hiện lời "cảm ơn" hoặc "xin lỗi" đến những đồng nghiệp mình đã làm việc trong năm, trao cho nhau những cái ôm nồng ấm, cùng nhau ôn lại hành trình 2022 vừa qua để đồng lòng hướng đến chinh phục các mục tiêu mới.

Đại diện PepsiCo Foods vinh dự nhận giải thưởng Vietnam HR Awards 2022

PepsiCo Foods Việt Nam là một minh chứng cho việc kịp thời chuyển đổi tổ chức, thay đổi cách tiếp cận đối với các chính sách nhân sự, đặc biệt với tư duy tạo ra trải nghiệm hạnh phúc trong công việc. Đây cũng sẽ là cách các Doanh nghiệp tham khảo cho chiến lược nhân sự của mình, cách mà một nhân tài có thể đánh giá về tổ chức trong việc lựa chọn nơi làm việc lý tưởng.