Wimbledon đích thị là sàn catwalk của giới thượng lưu, Hermès hay Chanel ngập tràn khán đài

Cứ mỗi mùa Wimbledon, cộng đồng mạng lại được chiêm ngưỡng những set đồ mãn nhãn.

Dù Wimbledon 2026 đã chính thức khép lại, sức nóng của giải đấu vẫn chưa hề hạ nhiệt. Những ngày qua, mạng xã hội liên tục ngập tràn các đoạn clip và hình ảnh ghi lại phong cách của dàn khách mời nổi tiếng, từ ngôi sao Hollywood, fashionista đến các quý cô thượng lưu. Bên cạnh những bộ trang phục thanh lịch, loạt túi xách hàng hiệu xuất hiện trên khán đài cũng trở thành tâm điểm bàn tán.

Từ lâu, Wimbledon không chỉ là giải Grand Slam danh giá mà còn được ví như một "sàn catwalk" mùa hè của giới thượng lưu và những tín đồ thời trang. Với bầu không khí lịch lãm cùng quy tắc ăn mặc mang đậm tinh thần "quiet luxury", nơi đây luôn chứng kiến màn đổ bộ của những bộ cánh thanh lịch và loạt túi xách xa xỉ, biến mỗi lần xuất hiện trên khán đài thành một màn phô diễn gu thẩm mỹ đầy tinh tế.

Các quý cô diện những mẫu túi hiệu khi đến xem Wimbledon. (Nguồn: Instagram)

Điểm thú vị là các quý cô đến Wimbledon hiếm khi lựa chọn những thiết kế quá phô trương. Thay vào đó, họ ưu ái các mẫu túi mang tính biểu tượng của các nhà mốt lớn, có kiểu dáng cổ điển, dễ phối và đủ sang để đồng hành cùng mọi outfit. Từ những chiếc Hermès giá hàng trăm triệu đồng đến Dior, Chanel hay Gucci, tất cả đều góp mặt trên khán đài như một lời khẳng định đẳng cấp đầy tinh tế.

Nữ diễn viên Elle Fanning với mẫu túi Hermès Kelly có giá khoảng 350 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Bhavitha Mandava cùng mẫu túi Chanel Maxi Flap có giá 8250 euro (tương đương khoảng 250 triệu đồng).

Katherine Jenkins diện mẫu túi Gucci Horsebit 1955 có giá khoảng 95 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Người mẫu kiêm diễn viên truyền hình Maura Higgins và chiếc túi cầm tay Chanel Tennis Ball có giá 26 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Một quý cô khác diện mẫu túi Dior Mini Lady có giá khoảng 180 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Một chiếc Hermes Kelly Epsom Black có giá khoảng 380 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Lại là một chiếc Hermes khác thuộc dòng Mini Kelly màu kem có giá khoảng 300 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Có lẽ mẫu Kelly của Hermes với thiết kế thanh lịch luôn được lòng các quý cô. Chiếc Hermes Mini Kelly màu xanh khá hợp với tone của Wibledon có giá khoảng 300 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Mẫu túi Hermès Constance Crossbody màu đen có giá khoảng 300 triệu đồng và chiếc túi của hãng The Curated màu be có mức giá khá mềm khoảng 5 triệu đồng. (Nguồn: Instagram)

Một thiết kế túi xa xỉ khác đến từ nhà Dior là mẫu Dior Small Lady D-Joy có giá khoảng 120 triệu đồng.

Không chỉ là nơi để các quý cô khoe khéo những mẫu túi xách xa xỉ, Wimbledon còn là "sân khấu" thời trang của các quý ông nổi tiếng. Dưới nắng hè nước Anh, dàn khách mời nam xuất hiện trong những bộ suit may đo chỉn chu, blazer phối quần âu, sơ mi linen hay cà vạt mang tông màu nhã nhặn, tạo nên hình ảnh lịch lãm đúng tinh thần của giải đấu. Từ các diễn viên Hollywood, vận động viên đến doanh nhân và thành viên hoàng gia, mỗi người đều mang đến một cách phối đồ riêng, góp phần biến khán đài Wimbledon thành nơi hội tụ những outfit mùa hè đáng học hỏi nhất.

Quý ông nước Anh kiểu mẫu - David Beckham. (Nguồn: Instagram)