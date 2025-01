When the Phone Rings tập cuối quá cháy, tổng tài và vợ yêu có cảnh nóng 2 phút khiến netizen náo loạn

Sau gần 2 tháng lên sóng, When the Phone Rings đã chính thức hạ màn với cái kết viên mãn dành cho tất cả nhân vật chính diện, đồng thời mang đến hình phạt thích đáng "hội người xấu".

Mở đầu tập 12, phát súng chí mạng của tên 406 đã bắn vào Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok thủ vai) khiến Hong Hee Joo (Chae Soo Bin) bật khóc nức nở. Khi người xem tưởng chừng cả hai sẽ có cái kết buồn thì Hong Hee Joo giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Nhưng một sự thật không thể phủ nhận, đấy là việc Baek Sa Eon đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời cô trong hơn nửa năm. Baek Sa Eon đã quyên góp tất cả tài sản cho từ thiện, đồng thời từ chức tại văn phòng tổng thống, còn bản thân thì dường như “bốc hơi” khỏi thế giới khi chẳng ai biết bất kỳ thông tin nào của anh.

Sau nhiều ngày bị động, với sự mách nước của Park Do Jae, Hee Joo bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân Sa Eon đột ngột rời bỏ cô mà không lời từ biệt. Nhờ vậy, cô mới biết được Baek Sa Eon đã âm thầm làm rất nhiều điều để mong cô hạnh phúc như học cách làm người chồng tốt từ đồng nghiệp, dẫn bố ruột cô đi ăn khi đến sinh nhật. Tối hôm ấy, Hee Joo bật khóc nức nở vì mãi quá nhớ người thương. Lúc này, một cuộc điện thoại có mã vùng 604 và hồ sơ cô nhận được gần đây đã vô tình tiết lộ về chỗ ở của Sa Eon - đó là Argan, vùng đất đang có chiến tranh.

Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Hee Joo đã một thân một mình lặn lội đến đấy. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, cô đã tìm được nơi có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn - thứ mà Baek Sa Eon thích nhất khi từng đến công tác. Đúng với cảnh báo trước đó, Hee Joo bị phục kích bởi một tên bịt mặt có súng, cô ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Baek Sa Eon đã xuất hiện và cứu cô. Anh tỏ ra rất tức giận vì trước đây mình đã dặn Hee Joo ở yên đợi mình về, nhưng cô lại xuất hiện ở đây rồi suýt phải bỏ mạng. Đồng thời, anh cũng nói ra sự thật về việc mình biết mất do cảm thấy hối hận vì bản thân là nguyên nhân khiến em trai Hee Joo phải bỏ mạng, còn cô phải im lặng suốt 20 năm. Trái với sự ăn năn của Sa Eon, Hee Joo tỏ rõ quyết tâm không muốn mất và cũng chẳng thể đợi chờ anh thêm một phút một giây nào nữa. Ngay sau đó, Hee Joo đã chủ động hôn Sa Eon. Bởi vì xa cách quá lâu, tình yêu mãnh liệt không thể kìm nén, cả hai đã cùng trải qua một đêm nóng bỏng. Cảnh quay giường chiếu này khiến người xem không khỏi phấn khích khi đây là phân cảnh được mong chờ nhất trong suốt 12 tập phim, đồng thời là minh chứng cho việc cả hai đã hoàn toàn tin tưởng và thuộc về nhau.

Sau sự kiện chấn động MXH này, Hee Joo và Sa Eon đã thực sự đoàn tụ. Cả hai dọn đến nơi ở mới và kết hôn một lần nữa. Đồng thời, Baek Sa Eon đã bỏ cái tên cũ và đổi tên mới là Baek Yoo Yeon. Dù đã biết trước nam chính sẽ phải đổi tên để sống với thân mới, nhưng việc để nhân vật dùng cái tên này Baek Yoo Yeon khiến người xem không khỏi bật cười khi nó gần giống với tên Yoo Yeon Seok ngoài đời. Tại bữa tiệc gia đình, cặp đôi phụ Ji Sang Woo và Yoo Ri cũng thông báo cái kết viên mãn khi cả hai chuẩn bị cưới.

Cái kết của When the Phone Rings khiến khán giả hài lòng khi không hề bỏ sót bất cứ nhân vật phụ nào. Sau khi trở về, Baek Yoo Yeon đã tìm về cha nuôi và cùng ông ăn bữa cơm, như ngầm xác nhận mọi bi kịch đã qua. Hee Joo cũng về thăm ba mẹ ruột. Lần này, cô đã nhận được lời chúc phúc của đấng sinh thành. Dù không tiết lộ nơi ở nhưng cô hứa sẽ thường xuyên về thăm hai người. Về mối quan hệ giữa Hee Joo và Hong In Ah, nữ chính đã nhận được lời xin lỗi từ chị gái, In Ah ân hận vì sự ích kỷ của bản thân đã khiến cuộc đời Hee Joo phải khổ sở. Hee Joo của hiện tại cũng chẳng còn oán trách chuyện này.

Về cái kết của phe phản diện, sau trận đọ súng trong rừng ngày hôm ấy, Baek Sa Eon “thật” đã bỏ mạng dưới nòng súng của cảnh sát. Bà Shim Gyu Jin vì quá đau buồn đã kháng án từ chung thân lên tử hình để ra đi thanh thản. Quản gia của dòng họ Baek chịu án phạt 5 năm vì nữ chính Hong Hee Joo không truy cứu trách nhiệm. Điều bất ngờ là ông Park Ui Yong vẫn còn sống, ông thú nhận hết mọi tội lỗi của gia đình và cầu xin sự tha thứ của dư luận, hứa từ nay sẽ trở thành công dân tốt để chuộc lại lỗi lầm. Về phía Park Do Jae, sau khi mãn hạn tù, anh tiếp tục làm trợ lý của Baek Yoo Yeon, nhưng lần này nam chính không còn là phát ngôn viên mà trở thành đàm phán viên. Về phía nữ chính, cô đã chuyển sang làm ở đài truyền hình với vai trò phiên dịch viên ký hiệu. Dù đó không phải là ước mơ ban đầu nhưng giờ đây cô đã thực sự yêu thích nó.

Tập 12 khép lại với cảnh nam nữ chính bước đi bên nhau và cùng hy vọng về một tương lai hạnh mãi mãi. Họ trở thành một cặp đôi bình thường “không chia giấu cảm xúc và luôn thành thật với đối phương”.