Vượt qua Kuala Lumpur và Jakarta, một thành phố Việt Nam bất ngờ đứng top 1 thế giới về ẩm thực đường phố

Không chỉ vượt qua nhiều điểm đến ăn uống nổi tiếng của châu Á, thành phố này còn giúp Việt Nam có hai đại diện cùng xuất hiện trong top 10 thế giới.

Thành phố Việt Nam dẫn đầu với tỷ lệ 63%

Tạp chí du lịch Time Out vừa công bố bảng xếp hạng 20 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, TP.HCM giành vị trí số 1, xếp trên Kuala Lumpur của Malaysia và Jakarta của Indonesia.

Theo bài viết được Time Out đăng ngày 30/7, bảng xếp hạng được xây dựng từ cuộc khảo sát khoảng 24.000 cư dân sống tại nhiều đô thị trên thế giới. Người tham gia được đề nghị đánh giá chất lượng, mức giá của nền ẩm thực tại nơi mình sinh sống, cùng các loại hình nổi bật như quán cà phê, điểm ăn sáng, nhà hàng cao cấp và đồ ăn đường phố.

TP.HCM giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 20 thành phố có ẩm thực đường phố ngon nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố. (Ảnh: Báo Chính phủ)

TP.HCM đứng đầu danh sách với tỷ lệ tán thành 63%, chỉ hơn thành phố xếp thứ hai là Kuala Lumpur đúng một điểm phần trăm.

Time Out cho rằng đây là kết quả đáng chú ý đối với một đô thị lớn sở hữu tới sáu nhà hàng đạt sao Michelin. Tuy nhiên, sức hút ẩm thực của TP.HCM không chỉ nằm trong những nhà hàng cao cấp mà còn hiện diện tại các khu chợ, những con hẻm đông xe máy và hàng quán bình dân bên đường.

Tạp chí của Anh gợi ý du khách tạm gác việc đặt bàn tại nhà hàng, đi vào những con hẻm quanh chợ Bến Thành, tìm một chiếc ghế nhựa nhỏ ở góc phố rồi thưởng thức bát phở nóng hoặc chiếc bánh mì giòn ngay trên đường.

TP.HCM đứng đầu danh sách với tỷ lệ tán thành 63%, chỉ hơn thành phố xếp thứ hai là Kuala Lumpur đúng một điểm phần trăm. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Đây cũng là hình ảnh quen thuộc trong đời sống của thành phố. Từ sáng sớm đến đêm muộn, thực khách có thể dễ dàng tìm thấy bánh mì, phở, cơm tấm, hủ tiếu, bún thịt nướng, phá lấu, bánh xèo hay các món ốc tại chợ truyền thống, khu dân cư và những tuyến đường chuyên bán đồ ăn.

Ngay sau TP.HCM là Kuala Lumpur với tỷ lệ 62%. Time Out đặc biệt nhắc đến Jalan Alor, nơi các quầy hàng hoạt động về đêm biến cả con phố thành một khu ăn uống ngoài trời náo nhiệt. Những món nổi bật tại đây gồm thịt xiên satay nướng than, cá nướng nguyên con và mì gạo xào char kway teow.

Jakarta và Đài Bắc cùng đạt tỷ lệ 59%, lần lượt giữ vị trí thứ ba và thứ tư. Tại Jakarta, các quán ăn ven đường được gọi là warung phục vụ những món phổ biến như cơm rang nasi goreng và salad rau gado-gado phủ sốt đậu phộng. Trong khi đó, Đài Bắc nổi tiếng với các chợ đêm rực ánh đèn, đặc biệt là chợ Shilin.

Hai thành phố Việt Nam cùng lọt top 10

Không chỉ có TP.HCM, Hà Nội cũng góp mặt ở vị trí thứ 7 với tỷ lệ tán thành 57%. Việt Nam vì thế là quốc gia duy nhất có hai thành phố nằm trong top 10 của bảng xếp hạng năm nay.

Thực khách có thể dễ dàng tìm thấy bánh mì, phở, cơm tấm, hủ tiếu, bún thịt nướng, phá lấu, bánh xèo hay các món ốc tại chợ truyền thống, khu dân cư và những tuyến đường chuyên bán đồ ăn. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Các vị trí từ thứ 5 đến thứ 10 lần lượt thuộc về Mexico City, Manila, Hà Nội, Johannesburg, Bangkok và Mumbai. Danh sách còn có những điểm đến ẩm thực nổi tiếng khác như Marrakesh, Los Angeles, Bắc Kinh, Singapore, Jaipur và New Delhi.

Trước đó, TP.HCM cũng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố ngày 8/6.

Ở bảng xếp hạng này, thành phố nhận được 70% số phiếu từ hội đồng chuyên gia. Khoảng ba phần tư người dân địa phương được khảo sát nhận xét trải nghiệm ăn uống tại TP.HCM là "tốt" hoặc "tuyệt vời". Có 63% người tham gia đánh giá ẩm thực đường phố là thế mạnh lớn nhất, theo sau là các quán cà phê với tỷ lệ 61%.

TP.HCM cũng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng những thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026 do Time Out công bố ngày 8/6. (Ảnh: Klook)

Sự phát triển song song giữa đồ ăn bình dân và nhà hàng cao cấp cũng được Michelin Guide ghi nhận. Theo danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026, TP.HCM có sáu nhà hàng một sao gồm Ănăn Saigon, Long Triều, Akuna, CieL, Coco Dining và Upstairs.

Trong đó, Ănăn Saigon được biết đến với cách đưa cảm hứng từ những món ăn đường phố Việt Nam vào thực đơn hiện đại. Chính sự kết hợp giữa những món ăn dân dã và kỹ thuật chế biến mới đã tạo nên một diện mạo khác cho ẩm thực thành phố.

Không chỉ các nhà hàng cao cấp, những địa chỉ có giá vừa phải cũng tiếp tục được quốc tế chú ý. VietnamPlus cho biết danh sách Michelin Guide Việt Nam 2026 vẫn ghi nhận nhiều hàng quán địa phương lâu năm tại TP.HCM, trong đó có Bún riêu Yến và bánh canh cua Bà Ba.

Chính sự kết hợp giữa những món ăn dân dã và kỹ thuật chế biến mới đã tạo nên một diện mạo khác cho ẩm thực thành phố. (Ảnh: Klook)

Tạp chí Food & Wine cũng từng giới thiệu chợ hoa Hồ Thị Kỷ như một điểm đến ẩm thực đường phố tiêu biểu của thành phố. Khu chợ có khoảng 125 hàng quán, phục vụ từ bánh tráng nướng, các loại xiên nướng, hủ tiếu đến nhiều món ăn mang ảnh hưởng Việt Nam, Campuchia và các quốc gia châu Á.

Vị trí số 1 của TP.HCM vì vậy không chỉ đến từ một vài món ăn nổi tiếng, mà còn phản ánh sự phong phú của cả hệ sinh thái ẩm thực: từ chiếc ghế nhựa trong hẻm nhỏ, khu chợ đông đúc đến những nhà hàng được quốc tế công nhận.

Nguyệt Phạm (Theo Time Out, Michelin Guide, VietnamPlus)