Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải kéo tăng rating chương trình đón năm mới các đài truyền hình

Tối 31/12, lễ hội âm nhạc chào đón năm mới của các đài truyền hình Trung Quốc diễn ra với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu showbiz. Vương Nhất Bác mang đến sân khấu chào năm mới của đài Đông Phương tiết mục múa tự sự mang tên Tựa Như Ánh Mặt Trời.

Trước khi Vương Nhất Bác xuất hiện, rating đài Đông Phương ở ngưỡng 0.96%. Đến khi nam nghệ sĩ vừa xuất hiện được vài giây, rating của nhà đài lập tức tăng nhanh, phá vỡ cột mốc 1%. Không hát hay nhảy hiện đại làm bùng cháy sân khấu nhưng màn biểu diễn cảm xúc của nam nghệ sĩ vẫn thu hút lượng lớn khán giả theo dõi.

Trong khi đó, Vương Tuấn Khải có hai phần biểu diễn ở đài Giang Tô là Đường Về Vạn Dặm và We Will Rock You. Nam ca sĩ còn gây bất ngờ với màn đu dây ở độ cao cách sân khấu hàng chục mét bằng một tay trong phần kết tiết mục. Sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải đẩy rating của đài Giang Tô tăng vọt lên cao, phá mốc 3.01%, đứng đầu trong hệ thống các đài. Một vài video của nam nghệ sĩ đăng trên kênh chính thức đã thu được gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 4 giờ.

Vương Hạc Đệ bùng nổ với bài hát Liệt Hỏa Chiến Mã. Thành công của bộ phim Thương Lan Quyết vào tháng 8/2021 giúp anh đổi vận, trở thành diễn viên trẻ được săn đón trong ngành giải trí Trung Quốc. Mới nhất, anh đã lọt vào top các nghệ sĩ nổi tiếng nhất năm 2022 của Trung Quốc do tờ Global Times đưa ra.