Vườn Địa đàng trong Kinh Thánh có thể nằm ở Ai Cập

Tiến sỹ Konstantin Borisov, một kỹ sư máy tính, đang làm chấn động lĩnh vực địa lý Kinh Thánh bằng một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Archaeological Discovery. Ông cho rằng vườn Địa đàng, nơi Adam và Eva từng sống trước khi bị quỷ Satan cám dỗ và phạm tội, có thể không nằm ở vùng Lưỡng Hà, tức Iraq ngày nay, như giới nghiên cứu lâu nay khẳng định, mà nằm ở Ai Cập, dưới bóng kim tự tháp Giza cổ xưa.

Tiến sỹ Konstantin Borisov công bố kết quả nghiên cứu cho rằng vườn Địa đàng nằm ở Ai Cập. (Ảnh: Stock Adobe)

Kinh Thánh cung cấp mô tả khá chính xác về vị trí của khu vườn huyền bí này. Cụ thể, Sáng thế ký mở đầu Kinh Thánh nói rằng, có một con sông chảy qua vườn Địa đàng và chia thành bốn nhánh: Pishon, Gihon, Tigris và Euphrates.

Trong số đó, Tigris và Euphrates là những con sông nổi tiếng vẫn chảy qua Iraq ngày nay. Tuy nhiên, Gihon và Pishon thì ít được biết đến; vị trí của hai sông này vẫn chưa được xác định nếu chúng vẫn tồn tại. Các học giả lâu nay luôn cho rằng vườn Địa đàng nằm ở Iraq, nơi có Tigris và Euphrates.

Nhưng Tiến sỹ Borisov khẳng định 4 con sông cổ đại này được nêu trong Sáng Thế ký cũng có thể tương ứng với sông Nile (Gihon), Euphrates, Tigris và sông Indus (Pishon). Borisov đã viết trong bài báo khoa học của mình rằng: “Khi xem xét một bản đồ từ khoảng năm 500 trước Công nguyên, có thể thấy rõ rằng chỉ có 4 con sông chảy ra từ Oceanus là sông Nile, Tigris, Euphrates và Indus”. Oceanus, trong thần thoại cổ xưa, là dòng sông chảy quanh Trái đất (với người cổ đại, Trái đất là mặt phẳng).

Không dừng lại ở đó, nhà khoa học này còn khẳng định rằng Cây Sự sống thiêng liêng mà Kinh Thánh nhắc đến, loại cây mà trái của nó mang lại sự sống vĩnh hằng, từng được trồng gần Kim tự tháp vĩ đại.

Borisov tin rằng cấu trúc bên trong của các kim tự tháp mô phỏng hình dạng của một cái cây. Ông viết: “Điều không thể bỏ qua là các hạt tích điện trong mô phỏng này được sắp xếp theo cách tạo ra nhiều nhánh song song kéo dài ra ngoài từ đường trung tâm, tạo ra hình ảnh giống như cái cây”.

Tiến sỹ Konstantin Borisov khẳng định rằng Cây Sự sống từng nằm ở vị trí hiện tại của Kim tự tháp vĩ đại. (Ảnh: Stock Adobe)

Theo TS Borisov, vườn Địa đàng nơi Adam và Eva từng sống có thể nằm ở Ai Cập. (Ảnh: Stock Adobe)

Borisov chỉ ra, trong các mô phỏng từ năm 2012 về Phòng của Vua trong kim tự tháp, các hạt tích điện tập trung ở đỉnh của tượng đài tạo ra hiện tượng ánh sáng giống như một cái cây phát sáng: “Khi phát ra từ kim tự tháp, các hạt tích điện va chạm với các nguyên tử nitơ và ôxy trung tính, dẫn đến quá trình ion hóa, tạo ra các photon, chủ yếu có sắc thái tím và xanh lục”.

“Cây” trong mô phỏng của ông là gì? Nó có 5 nhánh riêng biệt, giống như 5 thanh dầm xếp lớp trong các phòng thoát nước của kim tự tháp.

Để củng cố giả thiết của mình, Borisov dẫn các văn bản cổ và bản đồ thời trung cổ, bao gồm bản đồ Hereford Mappa Mundi thế kỷ 13, cho thấy một Trái đất hình tròn được bao quanh bởi con sông huyền thoại có tên là Oceanus. Ở trên cùng của bản đồ là chốn Địa đàng, nằm cạnh bờ sông.

Bản đồ Hereford Mappa Mundi từ thế kỷ 13. (Ảnh: Konstantin Borisov)

Nhà sử học cổ đại Titus Flavius Josephus cũng từng nêu trong cuốn Antiquities of the Jews (Cổ vật của người Do Thái) Quyển 1, chương 1 rằng: “Khu vườn được tưới bằng một dòng sông chảy quanh khắp Trái đất và được chia thành bốn phần".

Josephus xác định, 4 con sông trong Kinh Thánh tương ứng với những con sông trong thế giới thực: “Sông Phison chảy vào Ấn Độ, sau đó đổ ra biển. Sông Euphrates, cũng như sông Tigris, đổ vào Biển Đỏ và Geon chảy qua Ai Cập". Ông còn lưu ý rằng Geon (Gihon) là tên tiếng Hy Lạp cổ của sông Nile.

Nếu những gì Tiến sỹ Borisov nêu là đúng thì con người đã có những manh mối cần thiết về nguồn gốc, vị trí của vườn Địa đàng. “Đến thời điểm này, tất cả các con sông trong Kinh Thánh đều đã được xác định và có vẻ như tất cả những gì chúng ta cần là theo dõi dòng chảy của sông Oceanus trên khắp thế giới để xác định chính xác vị trí của vườn Địa đàng”, Borisov viết và thừa nhận rằng mình vẫn cần xác định chính xác dòng chảy của sông Oceanus.

Và nếu Borisov đúng, kim tự tháp Ai Cập không chỉ là một kỳ quan của thế giới cổ đại mà còn có thể là di tích còn sót lại cuối cùng của vườn Địa đàng trong Kinh Thánh.