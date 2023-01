Vui Tết Quý Mão ở điểm đến nắng ấm, sôi động hàng đầu đảo Ngọc

Nghỉ dưỡng ở các resort hạng sang là cách nhiều gia đình hiện đại chọn để "tận hưởng" dịp Tết. Thay thế những tất bật hối hả, chúc tụng đầu năm, thức dậy với không khí ấm áp bên trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hướng biển tại Nam Phú Quốc mang lại cho du khách khoảnh khắc thư thái, tái tạo năng lượng tích cực một cách hoàn hảo.

Nằm bên Bãi Kem với bờ cát trắng mịn và làn nước xanh trong vắt, quần thể nghỉ dưỡng cao cấp nơi đây gồm JW Marriott Phu Quoc, New World Phu Quoc Resort hay Premier Residences Phu Quoc mang sắc màu Tết sôi động, hứng khởi cho du khách miền Bắc. Cách đó không xa nhưng biệt lập và gần gũi thiên nhiên hơn, những căn villa bên ghềnh đá của Sun Premier Village The Eden Bay hút tệp khách cao cấp đang tìm kiếm không gian sang trọng, yên tĩnh.

Tết Nam đảo năm nay có sự khác biệt lớn nhất đến từ việc Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town chính thức hoàn thiện đón khách. Từ sáng sớm tới tận chiều tà, những con phố cổ kính cho tới các công trình kiến trúc mang đậm tính nghệ thuật tại Sunset Town đã thu hút hàng ngàn lượt khách say mê tới tham quan, chụp ảnh, tận hưởng vẻ đẹp kiến trúc tuyệt mỹ trên nền biển trời xanh thẳm.

Điểm đến mới của thế giới – Thị trấn Hoàng Hôn đưa du khách từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi lên đèn rực rỡ về đêm. Tháp đồng hồ cao 75m trở thành điểm check in đặc biệt khi liên tục đổi màu đèn theo thời gian. "Bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery kỳ vĩ trong đêm và đặc biệt là cây Cầu Hôn đang dần hoàn thiện cuốn hút du khách trong và ngoài nước bởi chiều sâu văn hóa trong một công trình kiến trúc độc bản.

Đặc biệt từ ngày mùng 3 Tết, Thị trấn Hoàng Hôn náo nhiệt hơn bao giờ hết với màn trình diễn đường phố của 20 nghệ sĩ quốc tế, tại 3 khu vực Quảng trường Ánh Dương (Ga An Thới); Quảng trường dạo bộ và Quảng trường La Festa. Những gương mặt rạng rỡ, vũ điệu say mê cùng màn trình diễn ngoạn mục, các diễn viên khiến khán giả không thể ngừng nhún nhảy, hò reo phấn khích.

Át chủ bài hút khách về đêm của Thị trấn Hoàng Hôn còn là show diễn Kiss The Stars. Diễn ra hằng đêm, khán đài của Kiss The Stars có tầm view hoàn mỹ để ngắm biển và cả Thị trấn lung linh về đêm. Kiss The Stars là show diễn sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện lớn bậc nhất châu Á, mang tới những trải nghiệm ngoạn mục qua sự kết hợp đỉnh cao của ánh sáng, âm nhạc hiện đại, laser, lửa, nước.

Trong dịp Tết Nguyên đán, Kiss The Stars khiến du khách choáng ngợp trước màn trình diễn pháo hoa rực sáng trên biển đêm Phú Quốc. Hứa hẹn trong năm tới, còn nhiều bất ngờ chờ đón du khách tại show diễn, vì vậy hãy nhanh chóng đặt vé xem show lúc 19h00 hàng ngày với giá vé chỉ từ 250.000 đồng.

Tới Thị trấn Hoàng Hôn, cùng với hơi thở Địa Trung Hải, các công trình kiến trúc nghệ thuật đã trở thành thương hiệu, thu hút giới trẻ check in với vô số hình ảnh sang chảnh như giữa trời Âu, du khách còn có cơ hội thưởng thực ẩm thực tại các dãy nhà hàng đa dạng phong cách trên ghềnh đá, sát biển.

Dịp năm mới, nhiều du khách đã xông đất các nhà hàng có vị trí đắc địa tại Thị trấn Hoàng Hôn. Nơi họ tận hưởng bữa trưa với hải sản bản địa tươi ngon, thưởng thức bữa tối với ẩm thực Á Âu đa dạng bên những ly cocktail đậm vị và ngắm nhìn biển cả lung linh.

Nếu Thị trấn Hoàng Hôn là cú nổ có sức công phá mạnh mẽ của du lịch Phú Quốc hơn 1 năm trở lại đây thì Sun World Phu Quoc vẫn xứng danh là tổ hợp vui chơi giải trí không thể bỏ lỡ của thành phố đảo.

Sau 15 phút trên tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tàu lượn siêu tốc bằng gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ và trò chơi Mắt Đại Bàng là những trải nghiệm mới mẻ được du khách rỉ tai nhau đến sớm trải nghiệm. Đây là trải nghiệm dành cho du khách muốn thử thách lòng dũng cảm qua những đường trượt tốc độ.

Để trải nghiệm sắc tết nhưng mang đậm không khí mùa hè sôi động, du khách chọn Aquatopia Water Park – công viên nước hàng đầu châu Á nằm trong Sun World Phu Quoc. Với 20 làn trượt hiện đại, khách đam mê trò chơi nước và tắm biển có thể dành cả ngày tại đây. Sảng khoái tắm biển và vận động cùng các trò chơi lướt sóng nhân tạo, trượt nước sảng khoái là trải nghiệm thú vị không nên bỏ qua ở Hòn Thơm.

Đón Tết Nam đảo, du khách giờ đây hoàn toàn bị đốn tim bởi Thị trấn Hoàng Hôn đẹp lãng mạn và giàu trải nghiệm 24/24 giờ. Và vẫn còn đó hành trình "cáp treo ngắm biển" để đến với một tổ hợp vui chơi giải trí nhiệt đới sôi động trên đảo Hòn Thơm, với ngàn trải nghiệm ấn tượng như đi bộ dưới đáy biển, dù lượn trên không, hay vui bất tận với những làn trượt nước ở Công viên nước hàng đầu châu Á – Aquatopia.