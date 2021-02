Vui quên lối về với Tết Sun World

Tết Bà Nà Hills - muôn vàn trải nghiệm

Tết này, Bà Nà ngập tràn sắc hoa, trong mùa hội hoa xuân với chủ đề "Ước hẹn mùa xuân" diễn ra từ 2/2 đến 30/3.

Miền tiên cảnh được trang hoàng rực rỡ với rất nhiều tiểu cảnh và đại cảnh được kết tạo công phu, ý nghĩa, như tiểu cảnh hoa hướng dương sống động, đàn trâu sửu họa ngộ nghĩnh, thảm hoa tulip khổng lồ, khung váy làm từ hoa tươi…

Không chỉ có thiên đường hoa đẹp mê mải, năm nay, Bà Nà còn dành tặng du khách cơ hội được chiêm ngưỡng những đóa đào chuông mỏng manh, thuần khiết - loài hoa được coi là biểu trưng của khu du lịch. Đặc biệt, khu du lịch còn có cả một triển lãm ảnh hoa đào chuông giữa không gian thiền tự của Trú Vũ Trà Quán.

Các show nghệ thuật vốn đã là "đặc sản" của Bà Nà trong những ngày đầu năm mới. Năm nay, show diễn chính "Ước hẹn mùa xuân" diễn ra tại Quảng trường Du Dôme vào 11h và 13h (trừ thứ 3) sẽ kể câu chuyện tình yêu giữa nàng Đào chuông xinh đẹp và chàng Hướng dương si tình của Vương quốc Ánh Dương.

Ngay sau đó, 11h30 và 14h hàng ngày là show nghệ thuật patin "Lời tỏ tình mùa xuân". Không chỉ thế, liên tục từ 10h00 đến 15h00 hàng ngày (trừ thứ 3) sẽ có những minishow mùa xuân đặc sắc cùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc và diễu hành tưng bừng khắp khu du lịch.

Chị Ngọc Lan du khách đến từ Hà Nội cho biết "Ba năm nay, gia đình chúng tôi đều lựa chọn du xuân tại miền tiên cảnh Bà Nà. Không khí trong lành, hoa lá cỏ cây chỗ nào cũng đẹp, đặc biệt, năm nào Bà Nà cũng có những show diễn hấp dẫn theo chủ đề riêng. Năm nay show diễn lớn đặc biệt ấn tượng, từ trang phục cho diễn viên đến cốt truyện mang cảm hứng từ loài hoa đào chuông vốn chỉ có ở Bà Nà, hết sức thú vị."

Thỏa thích sống ảo và khám phá ẩm thực bốn phương tại Công viên Châu Á - Asia Park

Công viên Châu Á - Asia Park Đà Nẵng sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng kỳ nghỉ Tết mang đậm hương sắc cổ truyền. Xuân Tân Sửu, công viên nghìn tỷ lớn nhất Miền Trung là điểm check-in khiến các tín đồ sống ảo bấm máy đến mỏi tay với những góc hình ấn tượng, trong đó có những khung váy hoa tạo hình độc đáo, tinh nghịch.

Tết ở công viên Châu Á thêm rộn ràng, vui tươi với ưu đãi miễn phí vé vào cửa cùng hàng loạt hoạt động văn hóa truyền thống kéo dài từ ngày mùng 2 đến 15 âm lịch như trống hội khai xuân, múa rối nước, trình diễn Lân sư rồng, Rồng thăng thiên, Mai hoa thung trên nước…

Đặc biệt, công viên còn mang đến cho các bạn trẻ không gian âm nhạc đỉnh cao, từ nhạc Acoustic lãng mạn tới âm nhạc sôi động từ các DJ, rapper hàng đêm, cùng một thiên đường ẩm thực đặc sắc với hơn 100 gian hàng phục vụ các món ngon bốn phương cho du khách thỏa sức khám phá.

Tết Sun World Hon Thom Nature Park - tưng bừng vũ điệu nhiệt đới

Nếu muốn có kỳ nghỉ Tết căng tràn cảm xúc thì Phú Quốc là lựa chọn tuyệt vời. Biển xanh cát trắng, nắng vàng, cáp treo Hòn Thơm vi vu giữa biển trời Nam đảo Ngọc thơ mộng là lựa chọn của nhiều gia đình khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại Phú Quốc xinh đẹp.

Hóa thân thành thổ dân khám phá đảo hoang huyền bí tại "Công viên nước hàng đầu Châu Á 2020" Aquatopia Water Park hay đắm mình trong những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công Châu Âu tại khu vực ga đi và ga đến cáp treo Hòn Thơm, Tết ở Sun World Hon Thom Nature Park là những trải nghiệm vui quên lối về nơi miền nhiệt đới đầy nắng và gió.

Chiêm bái "Tượng Phật Bà cao nhất châu Á" trên đỉnh núi Bà Đen - Tây Ninh

Núi Bà Đen là điểm đến tâm linh mà người dân Tây Ninh và Phật tử ba miền luôn mong tìm về mỗi dịp Tết đến, xuân về. Năm nay, chuyến du ngoạn xuân trên nóc nhà Đông Nam Bộ thêm ý nghĩa, khi du khách được chiêm bái tượng Phật Bà cao nhất Việt Nam tính đến nay, và đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á" tọa lạc trên đỉnh núi.

Gần 100.000 chậu hoa đủ các loại như thạch thảo, cẩm tú cầu, túy điệp, sao nhái, hoa xác pháo, hoa bâng khuâng... cùng những vườn hoa đủ sắc được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ chưa từng có trên đỉnh Bà Đen huyền thoại.

Chị Thanh Bình, du khách Tây Ninh vui vẻ chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng hành hương lên núi Bà Đen 2-3 lần. Tết năm nay tôi thấy khu du lịch được thay áo mới, đẹp hơn hẳn, rực rỡ hơn hẳn. Và rất may mắn khi chúng tôi được chiêm bái tượng Phật Bà khổng lồ trên đỉnh núi để cầu bình an, sức khỏe, may mắn cho gia đình trong năm mới".