Vừa lái ôtô qua cầu, tài xế đã tái mặt vội tìm cách thoát khỏi xe: Cảnh tượng sau đó khiến ai cũng hãi hùng

Sự cố ám ảnh này xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 16/7 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khi người tài xế lái taxi chở theo ba hành khách lưu thông qua một cây cầu bị ngập sâu. Chỉ vì một giây chủ quan và bất cẩn, người tài xế đã đẩy chiếc xe vào nơi nguy hiểm.

Tai nạn thương tâm do tài xế bất cẩn

Theo đó, vào ngày xảy ra sự cố này, chiếc xe taxi do tài xế họ Tô (50 tuổi, quê quán huyện Vũ Dương, thành phố Lạc Hà) điều khiển đã phớt lờ biển cảnh báo cấm qua cầu. Bất chấp dòng nước đang dâng cao, người này quyết định nhấn ga và lái xe qua cầu ngập khiến chiếc xe bị nước cuốn trôi. Người tài xế may mắn sống sót nhưng ba hành khách trên xe thì mất tích.

Mưa lớn ngập cầu, tài xế vẫn quyết lái xe qua và cái kết. Ảnh minh hoạ

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã gấp rút huy động hơn 150 người thuộc các lực lượng công an, cứu hỏa, y tế cùng cán bộ thôn, xã đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 17h30 ngày 17/7, thi thể của 3 nạn nhân đã được tìm thấy. Các nạn nhân được xác định là 3 chị em ruột: chị Diệp Mộng Lung (24 tuổi), Diệp Mộng Tuệ (17 tuổi) và em trai Diệp Mộc Sóc (16 tuổi), cùng quê quán Vũ Cương (Trung Quốc).

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương nơi nạn nhân thường trú và gia đình nạn nhân để lo liệu hậu sự. Đồng thời, thành lập tổ tư vấn pháp luật, hướng dẫn gia đình tìm luật sư để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho gia đình.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, tài xế Tô phải chịu trách nhiệm chính.

Theo lời khai của tài xế Tô, khi chiếc xe bị nước cuốn trôi, lúc này nóc xe vẫn nhô lên khỏi mặt nước. Do quá hoảng sợ, người tài xế đã tự mình tìm cách thoát khỏi xe. Khi xuống bế theo người em út lên nóc xe. Sau đó, hai người chị cũng xuống xe, cố gắng kéo em trai lên bờ nhưng do nước chảy xiết, cả ba đều không biết bơi nên đã bị nước cuốn trôi. Riêng tài xế Tô may mắn bơi được vào bờ.

Sáng 22/7, Viện kiểm sát nhân dân đã phê chuẩn lệnh bắt giữ tài xế Tô về tội danh "vô ý gây chết người".

Chuyến đi chơi đầu tiên và cuối cùng: Lời kể đẫm nước mắt của thân nhân người gặp nạn

Trước mất mát quá lớn, gia đình của ba chị em gặp nạn không khỏi bàng hoàng. Ông nội của ba nạn nhân gạt nước mắt cho biết, cháu gái cả của ông đang là giáo viên tiểu học, hai em của đều đang tuổi ăn học. Trước khi xảy ra tai nạn, chị cả Diệp đã đặt tour du lịch trên mạng để thưởng cho các em vì đạt thành tích cao trong học tập. "Chẳng thể ngờ được chuyến đi đầu tiên của ba chị em lại là chuyến đi cuối cùng", ông Diệp nức nở chia sẻ.

"Gia đình nó hiền lành, các cháu học giỏi, nhà trường còn tặng giấy khen treo đầy nhà. Bình thường các cháu nó ngoan lắm, ít khi ra ngoài chơi vì toàn ở nhà đỡ đần việc nhà cho bố mẹ", bà Lưu Khánh Hà, hàng xóm của gia đình nạn nhân chia sẻ.

Hiểm hoạ từ những cây cầu không lan can

Qua điều tra, theo kế hoạch ban đầu, 3 chị em họ Diệp sẽ xuất phát từ nhà, bắt taxi đến điểm tập kết ở sân vận động thành phố Bình Đỉnh Sơn để lên xe khách đi du lịch. Tuy nhiên, tài xế taxi đã chọn lộ trình để tiết kiệm chi phí là đi qua khu vực cầu bị ngập. Mặc dù trong thôn đã có biện pháp chặn xe, nhưng tài xế vẫn "ôm tâm lý may mắn, nghĩ rằng sẽ vượt qua được" dẫn tới sự cố thương tâm.

Ông Triệu Bính Côn, một người dân có nhà cách cây cầu xảy ra sự cố hơn chục mét, nhớ lại: "Sau khi chiếc taxi bị nước cuốn trôi, trời vẫn tiếp tục mưa. Đến 6 giờ sáng, mực nước trên cầu đã dâng cao hơn 1 mét, chiếc xe bị nước cuốn xoay vòng và nhanh chóng chìm nghỉm dưới nước sâu. Ai chứng kiển cảnh đó cũng thấy rùng mình".

Ông Triệu cũng cho biết thêm, bình thường khi nước lên, người dân trong làng đều không mạo hiểm qua sông, gặp xe cộ đi qua cũng sẽ ra hiệu dừng lại. "Ai ngờ đâu lại có người qua sông vào lúc sáng sớm như thế?", ông Triệu nói.

Được biết, những cây cầu không có lan can được xây dựng từ rất lâu trước đây với khoản chi phí hạn hẹp. Vì không đủ đảm bảo an toàn nên chính quyền thường đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng người tài xế đã phớt lờ những cảnh báo này.

Những cây cầu không lan can ẩn chứ những nguy hiểm khôn lường. Ảnh minh hoạ

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của những cây cầu xây dựng không đảm bảo an toàn ở vùng nông thôn, đặc biệt là trong bối cảnh mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng như hiện tại.