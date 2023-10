Vừa kinh doanh khách sạn, vợ chồng Phan Văn Đức lại mở thêm quán nướng

Vợ chồng tiền vệ Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh, cùng em trai vừa mở một quán nướng tại Nghệ An. Quán được thiết kế ngoài rất đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng. Cách trang trí khiến người ăn cảm nhận không khí như đang ở Đà Lạt.

Không gian quán nướng của nhà Văn Đức

Đặc biệt chàng tiền vệ sinh năm 1996 còn tự tay vào bếp nấu nướng trong thời gian rảnh. Hiện tại Phan Văn Đức chưa thể thi đấu trở lại do chấn thương từ đầu mùa giải 2023, anh vẫn đang tích cực hồi phục. Ngoài thời gian điều trị Văn Đức phụ vợ và em trai của vợ công việc ở quán.

Được biết vợ chồng Phan Văn Đức chỉ đứng ra quản lý và giúp đỡ cho em vợ lúc đầu quán mới mở. Còn gia đình Văn Đức - Nhật Linh sẽ có hướng kinh doanh nhà hàng trong thời gian tới.

Văn Đức tự tay vào bếp

Hai bé nhà Phan Văn Đức thích thú khi làm mẫu cho mẹ

Nhật Linh khoe nhan sắc xinh đẹp khi check-in ở quán

Trước đó Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Khách sạn có 4 tầng và một tầng thượng rộng rãi phục vụ cho du khách ăn tiệc ngoài trời. Do bận tập luyện và thi đấu nên khách sạn này chủ yếu do Nhật Linh quản lý.

Khách sạn nhà Văn Đức

Vợ chồng Phan Văn Đức kinh doanh khấm khá