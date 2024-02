Vừa bận bịu chăm con nhỏ, Linh Rin vẫn làm được điều này, bảo sao được chồng thiếu gia yêu chiều đến vậy

Mới đây, trong một sự kiện tổng kết năm của tập đoàn nơi Linh Rin đang công tác, người đẹp đã vinh dự được giải thưởng "Người quản lý của năm". Điều đáng nói, giải thưởng này được chính ông xã cùa Linh Rin chia sẻ lên trang cá nhân. Anh không ngần ngại chia sẻ niềm tự hào về người vợ tài năng của mình.

Phillip Nguyễn tự hào chia sẻ lên trang cá nhân

Điều này không chỉ chứng minh năng lực và sự cống hiến không ngừng của cô trong công việc mà còn là minh chứng cho sự yêu chiều và hỗ trợ từ phía người chồng thiếu gia.

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, đóng phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào.

Sau khi hẹn hò cùng Phillip Nguyễn, Linh Rin tạm dừng du học để về nước tập trung cho việc kinh doanh và hỗ trợ bạn trai trong một số công việc. Đến tháng 1/2022, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức đính hôn và làm đám cưới 1 năm sau đó.

Cuộc hôn nhân của cả hai càng trở nên trọn vẹn khi cô công chúa nhỏ chào đời. Khi con gái chào đời, Linh Rin dành hầu hết thời gian cho con. Bên cạnh đó, người đẹp vẫn quản lý công việc từ xa. Sự đảm đang và chỉn chu của Linh Rin nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.