Vụ xe Mercedes tông loạt xe máy dừng đèn đỏ ở TP.HCM: Hé lộ danh tính nữ tài xế

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế điều khiển chiếc Mercedes tông 10 phương tiện đang dừng đèn đỏ, đến tối ngày 16/3, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp công an tổ địa bàn TP Thủ Đức và Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định nữ tài xế N.T.T.N. (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm lái ô tô Mercedes chạy không đúng phần đường gây tai nạn có nồng độ cồn trong người.

Cụ thể, tại cơ quan công an, lực lượng chức năng dùng máy đo nồng độ cồn định lượng yêu cầu nữ tài xế thổi vào, kết quả có nồng độ cồn trong cơ thể vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Hiện tại lực lượng công an đang lấy mẫu máu nữ tài xế để kiểm tra thêm nồng độ cồn trong máu. Qua kiểm tra, nữ tài xế N. có giấy phép lái xe hạng B2.

Lực lượng chức năng vẫn đang lấy lời khai nữ tài xế N. để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, một đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc do camera hành trình gắn trên chiếc ô tô đang dừng đèn đỏ ghi lại cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiền nhiều người hoảng hốt.

Theo đó, vào khoảng 17h10 chiều 16/3 khi nhiều người đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ chiếc xe Mercedes từ phía sau chồm lên lao vào đám đông. Xe Mercedes tông văng 2 người lên nắp cabo, đẩy hàng loạt phương tiện và người điều khiển ngã xuống đường.

Lúc này một số người điều khiển phương tiện phát hiện sự cố trên đã tăng ga thoát khỏi vụ việc. Chiếc Mercedes tiếp tục đẩy một phương tiện phía trước đầu xe đi một đoạn hơn 50m mới dừng lại được.

Nhiều người bị thương trong đó có một phụ nữ bị thương nặng. Ảnh: Công an nhân dân

Vụ tai nạn làm 5 người bị thương, trong đó có 1 người phụ nữ bị thương nặng, bất tỉnh. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm la liệt, hư hỏng. Cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 30m là ô tô Mercedes đẩy một xe máy đi xa, dính trước đầu xe, bốc cháy phần yên xe máy.

Sau tai nạn, nữ tài xế mở cửa bước xuống xe, tinh thần hoảng loạn, bật khóc. Sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an cách đó 20m.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, chiếc xe Mercedes trên lưu thông trên đường song hành với đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ TP Thủ Đức đi Đồng Nai). Khi đến ngã tư Thủ Đức, chiếc Mercedes đi chậm và dừng đèn đỏ, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe chồm lên và gây ra vụ tai nạn trên.