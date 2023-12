Vụ xe máy gây tai nạn với người phụ nữ rồi bỏ đi: Nam tài xế khai gì?

Liên quan vụ nam thanh niên lái mô tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) rồi bỏ đi, ngày 14/12, đại diện Đội cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã mời anh Nguyễn Đặng Quyền Linh (27 tuổi, ở Hà Nội) đến làm việc. Cơ quan chức năng xác định anh Linh là người cầm lái chiếc mô tô gây tai nạn.

Nam thanh niên va chạm với người phụ nữ đi xe máy rồi bỏ chạy

Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, tại cơ quan công an, nam tài xế khai nhận vào khoảng 9h ngày 9/12, anh có điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).



Khi đi đến đoạn gần nút giao Vũ Trọng Phụng - Nguyễn Trãi, xe của anh Linh va chạm với xe máy khác do một người phụ nữ cầm lái. Sau va chạm, người phụ nữ mất lái rồi ngã vào một ô tô cùng chiều đang đi tới.

Anh Linh trình bày sau khi xảy ra va chạm đã phán đoán rằng người phụ nữ không bị thương nên lái xe rời đi do đang muộn làm. Anh Linh đã thừa nhận hành vi trên là sai, rất mong muốn tìm lại người phụ nữ để xin lỗi và chịu hoàn toàn trách nhiệm.

"Hiện nạn nhân chưa tới trình báo sự việc. Do vậy đơn vị đang tiếp tục điều tra trước khi ra quyết định xử lý đối với tài xế", đại diện Đội cảnh sát giao thông số 7 thông tin.

Liên quan đến sự việc, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra, giải quyết vụ TNGT xảy ra khoảng 9h5 ngày 9/12/2023 tại đường Nguyễn Trãi khu vực gần ngã 3 Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Hà Nội, giữa xe mô tô biển số 29M1-999.00 do anh Nguyễn Đặng Quyền Linh, SN 1996, nơi ở: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội điều khiển đi trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông va chạm với xe mô tô kiểu dáng xe ga chưa rõ biển kiểm soát, do một người phụ nữ mặc áo tối màu, đội mũ bảo hiểm màu trắng (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) điều khiển đi cùng chiều, sau đó xe mô tô va chạm tiếp với một xe ô tô màu sơn ghi chưa rõ chủng loại biển kiểm soát, tên tuổi, địa chỉ người điều khiển đi cùng chiều.

Ai là người liên quan, người chứng kiến vụ tai nạn trên hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông trên đề nghị cung cấp cho cơ quan công an, liên hệ Phòng CSGT (Đội CSGT đường bộ số 7, địa chỉ số 611 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, SĐT: 02438582896 hoặc đồng chí Nguyễn Trọng Đồng, SĐT: 0912416636).