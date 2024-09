Vũ trụ trend TikTok: Khi Lan Ngọc, Tín Nguyễn, Ninh-Dương và dàn KOL cùng nhau “biến hình”

Nối tiếp trend biến hình "Winx’" rất nổi tiếng những năm qua, gần đây, cộng đồng mạng lại rần rần bắt trend "biến hình" được gọi vui với tên "switch" với câu phát ngôn chất ngất "Switch to the better". Cũng với công thức giai điệu bắt tai, hài hước và khả năng biến hình ấn tượng, trend này đã nhanh chóng nổi rần rần trên TikTok Việt và thậm chí còn "gây sốt".



Những màn "biến hình" vừa tài năng vừa phong cách đang gây bão

Dạo qua một vòng TikTok với hashtag #baihatswitch, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những video nhận về cả triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích của các KOL và TikToker. Trào lưu này trên TikTok có tên "Switch", để bắt trend bạn cần sử dụng hiệu ứng âm thanh của bài switch trên TikTok, bước tiếp theo là tạo dáng và diễn, bạn cũng nên canh nhạc thật chuẩn để có pha biến hình "ăn beat không rớt nhịp nào".

Một phần của thử thách #Baihatswitch cũng là nơi để mọi người có cơ hội nâng tầm gu thời trang và phong cách sống sau những khoảnh khắc giản dị đời thường, đúng với chất của Gen Z hiện nay. Cùng điểm qua những màn "switch to better" đang được yêu thích nhất trên TikTok nhé.

Ninh Dương Lan Ngọc gây thương nhớ với outfit hồng cực sành điệu khi "biến hình":

https://www.tiktok.com/@ninhduong.lanngoc/video/7410632388751019265

TikToker Tín Nguyễn với video bắt trend #Baihatswitch cực cháy:

https://www.tiktok.com/@tin_nguyen_9/video/7410655311184284948

Khi diễn viên Long Vũ gặp nhạc thì chỉ có bắt beat không trượt nhịp nào:

https://www.tiktok.com/@_nlv.nhim_/video/7410648339433262344

Cùng "lên đời" theo phong cách của các TikToker

Bạn có thể tham khảo những màn biến hình năng động đầy sức sống như của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương, hay phong cách lộng lẫy như Tường san, hoặc chịu chơi hơn là outfit hồng cực cháy của Ninh Dương Lan Ngọc,...

Màn biến hình năng động đầy sức sống như của Ninh Anh Bùi và Tùng Dương:



https://www.tiktok.com/@ngtuongsan/video/7410648251717799184



Tường San với màn "switch" sau khi săn sale thành công cực ấn tượng và quyến rũ:

https://www.tiktok.com/@ngtuongsan/video/7410648251717799184

Hiện tại trào lưu này cũng đang có hơn 100 triệu lượt xem trên TikTok, nằm tại phần Xu hướng để bạn dễ tìm kiếm. Được biết, ngọn nguồn của #baihatswtich là một giai điệu bắt nguồn từ sàn TMĐT Lazada để quảng bá cho Lễ hội mua sắm 9.9 sắp tới của sàn này. Bên cạnh đó, với thông điệp "Switch to the better" sàn TMĐT này cũng mong muốn cổ vũ người dùng tìm kiếm những điều tốt đẹp và hướng đến một phiên bản tốt hơn của chính mình

Chỉ mới ra mắt trong vài ngày thế nhưng với giai điệu đơn giản nhưng cực kỳ bắt tai, trào lưu này đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn hot TikToker tham gia với lượng tương tác chóng mặt. Chỉ với 20s và một màn biến hình hoành tránh, ngại gì mà không đu trend, đu idol nào các bạn ơi!