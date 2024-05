Vụ Linda Ngô bị trộm trong khách sạn ở châu Âu: Mất thứ quý hơn tiền, phải ghi nhớ dãy số này trước mỗi chuyến đi!

Mới đây, vợ chồng Linda Ngô (SN 2000) và Phong Đạt (SN 1994) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ lại trải nghiệm không vui trong chuyến du lịch tại Tây Ban Nha. Theo đó, sau khi đi đám cưới người thân ở Toledo, cả gia đình Linda Ngô quay lại Madrid - thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất tại Tây Ban Nha để nghỉ ngơi, du lịch. Tuy nhiên ngay khi vừa tới khách sạn, gia đình Linda Ngô gặp sự cố bị trộm vào lấy cắp đồ, mất 1 balo trong đó có máy tính và máy ảnh.

Linda Ngô chia sẻ về sự cố mất trộm đồ tại khách sạn 4 sao ở Tây Ban Nha

Linda Ngô cho biết khi đó là đúng giờ check-in của khách sạn nên xung quanh có rất đông người ra vào. Do đi cùng bố mẹ nên Linda Ngô và Phong Đạt vào làm thủ tục nhận phòng còn bố mẹ sẽ ngồi đợi, ngay cạnh nơi để hành lý của gia đình.

"Sau đó có 2 người đàn ông tiến lại gần chỗ bố mẹ mình và hỏi gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Bố mẹ mình không biết tiếng nên bị bỡ ngỡ, người đàn ông đó còn đánh lạc hướng và có một người khác đã lấy chiếc balo và chạy ra ngoài. Vì bị đánh lạc hướng nên bố mẹ mình còn không nhìn thấy ai lấy balo và phải sau 30 phút gia đình mới phát hiện", Linda Ngô kể.

Ngay sau đó, cô đã liên hệ với khách sạn để nhờ kiểm tra camera an ninh. Tuy nhiên, khu vực bị mất đồ lại nằm đúng góc khuất, camera không quay tới mà chỉ nhìn thấy chân của người đã cầm chiếc balo đi.

"Ở bên ngoài khách sạn thì không có camera nào. Đây là khách sạn 4 sao nhưng không một ai ra nhận hành lý, góc nào cũng có bảng là đang có camera quay mà góc ra vào để hành lý lại là góc khuất. Gia đình mình đã trình báo lên công an nhưng không có dữ liệu nào nên không thể tìm được người trộm balo.

Trong balo lúc đấy đang có máy tính và camera. Lúc đầu mình cũng chủ quan vì nghĩ vào trong khách sạn là an toàn rồi nhưng thật không ngờ trộm vào tận trong và cướp lấy đồ. Lúc đấy bố mẹ mình rất hoang mang vì không hiểu tiếng Tây Ban Nha và mọi thứ xảy ra quá nhanh", Linda Ngô nói thêm.

Vợ chồng Linda Ngô làm việc với khách sạn, trích xuất camera an ninh nhưng nơi xảy ra sự việc lại ở góc khuất, không nhìn rõ mặt người lấy cắp đồ

Linda cho hay ngoài máy tính, máy ảnh thì may mắn cô không bị mất giấy tờ hay tiền mặt. Tuy nhiên điều khiến Linda Ngô tiếc nuối là bị mất hết hình ảnh và video đã quay được trong những ngày ở châu Âu trước đó. Được biết, gia đình Linda sẽ ở lại Madrid 1 ngày và sau đó sẽ di chuyển đến Amsterdam (Hà Lan). Do đó cả nhà cũng xác định tâm lý "của đi thay người" và cố gắng không để ảnh hưởng đến tâm trạng chung của chuyến đi.

"Thật sự không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Vì Linda và anh Đạt đã đi châu Âu nhiều lần rồi nhưng chúng mình chỉ biết đề phòng những trường hợp trộm cắp trên đường chứ không nghĩ người ta sẽ đi vào khách sạn và trộm cắp đồ trắng trợn như thế. Lúc mới xảy ra sự việc trên thì mình và anh Đạt cảm thấy rất bực, không phải bực vì mất tiền mà bực vì an ninh ở khách sạn không đảm bảo và khách sạn không xử lý được sự việc này khiến cho khách thuê phòng như mình cảm thấy rất khó chịu.

Bố mẹ cũng cố động viên, an ủi bọn mình là của đi thay người. Buổi tối cả nhà rủ nhau đi ăn để giúp anh Đạt và mình vui vẻ hơn. Mình nghĩ đồ đạc mất thì cũng đã mất rồi, không thể để người ta lấy nốt tinh thần vui vẻ của mình được. Bọn mình còn đi thêm mấy tuần nữa, không thể vì chuyện này mà buồn nguyên chuyến đi", Linda Ngô chia sẻ.

Cuối cùng, Linda Ngô đưa ra một số lời khuyên cho ai chuẩn bị đi du lịch châu Âu để tránh gặp phải trường hợp như trên:

"Mọi người hãy cẩn thận hành lý của mình, kể cả khi đã vào tới khách sạn. Thậm chí đồ đạc để trong phòng cũng nên cất giữ cẩn thận.

Trước khi đi du lịch, nên tìm hiểu những loại hình trộm cắp mà người ta hay tung hoành ở nơi đó. Và nếu có thể, mọi người nên mua bảo hiểm du lịch cho đồ đạc của mình để đề phòng những trường hợp xấu xảy ra như mất đồ. Bảo hiểm này có thể mua riêng hoặc làm qua dịch vụ visa luôn.

Khi đi du lịch mà cầm theo nhiều máy móc thì nên giữ số seri của món đồ đó. Như công an giải thích cho mình là bọn trộm sẽ xoá máy và ship sang nước khác. Trong quá trình ship, công an sẽ dựa trên mã số đó để tìm kiếm lại đồ bị mất cho mình. Linda tìm được số seri máy tính của mình và đã báo cho công an nên nếu may mắn mình có thể tìm thấy được máy tính, còn camera mình không nhớ số và cũng không liên kết gì với máy tính, điện thoại nên chắc là không tìm lại được.

Và nếu gặp trường hợp xấu như này thì mọi người chủ động đưa hết tất cả thông tin cho công an, họ sẽ lưu lại những thông tin quan trọng và tìm đồ cho mình chứ đừng đợi công an hỏi mới trả lời. Mình rất mong không phải ai gặp trường hợp này".

Linda Ngô và Phong Đạt sang Tây Ban Nha để dự đám cưới người thân sau đó cả gia đình cùng đi du lịch châu Âu

