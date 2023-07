Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa hành hạ vì ghen tuông: Không dám ra đường!

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, mạng xã hội xôn xao hình ảnh chủ tiệm spa có những hành vi bạo hành đối với một thiếu nữ như cắt tóc, dùng giày đánh vào mặt vì cho rằng thiếu nữ này có tình cảm với chồng mình.

Cụ thể, tối 24-6, bà Huệ nhắn tin đề nghị N. đến quán ăn Lộc Phát 68 (phường Bình Hòa, TP Thuận An) để nói chuyện. Khi N. vừa đến nơi, bà Huệ bố trí người quay phim để bà đánh. Bà Huệ cầm giày cao gót đánh vào đầu của N. khiến chảy máu, N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu đến sáng 25-6 thì về phòng trọ.

Tiếp đó, khoảng 9 giờ sáng 25-6, bà Huệ tiếp tục nhắn tin cho N. với nội dung yêu cầu đến nhà riêng của bà tại khu phố 4, phường An Phú. Tại đây, bà Huệ tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N.

Cả hai lần bà Huệ đánh N. đều quay video rồi phát tán trên mạng xã hội, với mục đích "răn đe".

Lãnh đạo Công an phường An Phú cho biết chủ tiệm spa đang nuôi con nhỏ khoảng 1 tuổi nên sau khi làm việc, công an phường không tạm giữ mà chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An.