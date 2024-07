Vụ thanh niên mất tích ở TPHCM: Nạn nhân đã tử vong

Liên quan vụ thanh niên H.N.T.V. (19 tuổi, tạm trú quận Bình Tân) bị mất tích nhiều ngày, chiều 15/7, ông H.Q.C. (43 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, cha ruột của V.) cho biết, gia đình đã tìm thấy thi thể của con trai.

Theo ông C., sau khi Báo Tiền Phong đăng tải thông tin, Công an TP Thủ Đức nhận thấy con trai của ông có đặc điểm tương đồng với một thi thể nam giới được phát hiện ở sông Sài Gòn, đoạn dưới cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức).

Cơ quan điều tra đã liên lạc, mời gia đình ông C. lên nhận dạng, phối hợp giải quyết, đồng thời lấy AND để đối chiếu.

“Hôm nhận dạng, tôi thấy thi thể giống cháu đến 99% và đến chiều nay thì mẫu xét nghiệm AND cho kết quả hoàn toàn trùng khớp”, ông C. đau buồn cho hay.

Theo ông C., cơ quan chức năng nhận định con trai ông tử vong do ngạt nước và gia đình đang hoàn tất các thủ tục để mai táng.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, anh V. làm thuê và ở lại quán nhậu kèm câu cá giải trí trên đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) vào tháng 2/2024 với mức lương khoảng 6 triệu đồng.

Thời gian làm việc tại đây, anh V. thường xuyên liên lạc với gia đình. Đến tháng 6, sau nhiều ngày không thấy con trai gọi điện về nhà, ngày 29/6, gia đình ông C. nhờ người thân đến quán để hỏi thăm. Nhân viên của quán thông tin V. đã rời khỏi chỗ làm từ 10h ngày 24/6.

Hay tin, gia đình ông C. tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Điện thoại của con trai cũng không liên lạc được nên ông C. trình báo cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ.

Theo ông C., con trai ông làm việc tại quán nhậu nói trên thông qua một người quen giới thiệu và có để lại quần áo, giày, thuốc trị bệnh khi rời khỏi quán.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông C. có nhờ chủ quán trích xuất dữ liệu camera nhưng không được vì quá thời gian lưu trữ.