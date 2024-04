Vụ tai nạn lao động làm 7 công nhân tử vong: Khởi tố 1 một nhân viên nhà máy xi măng

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Trần Mạnh Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, hồi 13 giờ 30 ngày 22-4, tại nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng.