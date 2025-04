Vụ sữa bột giả: Danh sách sữa cho bà bầu, trẻ nhỏ, người bệnh

Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra làm việc với đại diện Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma tại hiện trường

Fanpage biến mất sau vụ sữa bột giả bị phanh phui

Cơ quan công an xác định Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đứng ra liên kết, góp vốn, huy động cổ đông sáng lập ra hệ sinh thái các doanh nghiệp nêu trên và cũng là cổ đông góp vốn chính tại Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma; đồng thời cũng là đối tượng chính, chủ mưu cầm đầu trong điều hành hoạt động từ sản xuất, kinh doanh đến phân phối tiêu thụ các sản phẩm sữa bột.

Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà lập 2 công ty và mở nhà máy tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả.

Từ tháng 8-2021 đến nay, Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất kinh doanh 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, thu lợi gần 500 tỉ đồng.

Hai đối tượng góp cổ phần lập thêm 9 công ty để đứng tên hồ sơ, công bố sản phẩm và phân phối hàng hóa được sản xuất tại Nhà máy của hai công ty này.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma. Ảnh: Tienphong

Chín công ty trong "hệ sinh thái" này gồm: Công ty cổ phần dược quốc tế Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty cổ phần dược quốc tế Long Khang Group, Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF, Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT, Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang, Công ty cổ phần dược Á Châu.

Website và fanpage của các công ty hiện đều không thể truy cập. Trên sàn thương mại điện tử nhiều sản phẩm được xoá khỏi gian hàng.

Cùng đó, hình ảnh của người nổi tiếng từng quảng cáo cho nhãn sữa của CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group cũng đã được gỡ bỏ.

Một sản phẩm sữa bột giả được quảng cáo trước đó

Các sản phẩm được quảng cáo là phân phối khắp cả nước, từ cửa hàng bỉm sữa đến siêu thị, cơ sở y tế.

Các sản phẩm này được quảng cáo rầm rộ với thành phần "cao cấp" như sữa non, DHA, vitamin, khoáng chất, colostrum..

Hình ảnh sản phẩm sữa bột được quảng cáo trên các trang web- Ảnh chụp màn hình

Nhiều nhãn sữa phổ biến thị trường

Nhãn sữa Cilonmum: dành cho trẻ từ 0 đến 12 tuổi; sữa dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú, người tiểu đường; người suy thận, người sau phẫu thuật: Bao gồm các sản phẩm như Cilonmum Colos Baby 24h, Cilonmum Colos Pedia 24h, Cilonmum For Mum Colostrum 24h, Cilonmum bGludiabet Colostrum 24h, Cilonmum Kid Goat Colostrum 24h, Cilonmum Pedia Goat Colostrum 24h và Cilonmum Diasure Colostrum 24h - do Công ty CP Dược quốc tế Group phân phối.

Các sản phẩm sữa bột được công ty quảng cáo

Talacmum: Gồm các dòng sản phẩm như Talacmum For Mum, Talacmum Gain, Talacmum Gludiabet, Talacmum Goat Kids, Talacmum Goat Pedia, Talacmum IQ Grow, Talacmum Kalosure Gold, Talacmum Kid Baby và Talacmum Pedia Cool.

Đây là các dòng sữa được quảng cáo dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú; hỗ trợ tăng cân cho người gầy yếu; người tiểu đường; trẻ nhỏ; hỗ trợ phát triển trí não; bổ sung canxi, vitamin D3, sữa cho trẻ sơ sinh và sữa hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch

Các sản phẩm của này được quảng cáo là sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand và áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại.

Sản phẩm sữa bột của công ty này được quảng cáo được ứng dụng thành tựu dinh dưỡng hiện đại. Ảnh chụp màn hình

Colos 24H Premium: Dòng sản phẩm như Colos 24h Premium Kid Baby dành cho trẻ sơ sinh - Colos 24H Premium được sản xuất và phân phối bởi Công ty cổ phần dược quốc tế Rance Pharma. Các sản phẩm này được quảng cáo dùng cho trẻ sơ sinh; trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng; người gầy yếu, hấp thu kém; trẻ có hệ tiêu hóa kém

Các nhãn hiệu khác đang được phân phối bởi Công ty CP Dược Quốc tế Group: Nance (bao gồm Nance Colostrum 24H Kid và Nance Goat Pedia), Baby Care, Darifa, IQ Plus+, Kenmil, Samice, Sure IQ, Colos IQ, Bold Milk, Kasumi.

Ngoài ra công ty này còn có các sản phẩm như NewSure Colos 24H Kid Plus (dành cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi); Baby Care Colostrum Kid (cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi); Bold Milk: Bao gồm Bold Milk For Mum Colostrum và Bold Milk Glu Sure Colostrum; Sure IQ Sure Gold (sản phẩm dinh dưỡng cho cả gia đình).

Doanh nghiệp quảng cáo từng đạt giải thưởng "Vì sức khoẻ người Việt" năm 2024

Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group cũng sản xuất các loại sữa như: sữa dinh dưỡng Talacmum, sữa dinh dưỡng Cegold, sữa dinh dưỡng The Empire, sữa dinh dưỡng Ikidmi, sữa dinh dưỡng Kawai, sữa dinh dưỡng Superce, sữa dinh dưỡng Hacomax, sữa dinh dưỡng Biosmart, sữa dinh dưỡng Kidnimil, sữa dinh dưỡng Maxcare; sữa dinh dưỡng Gumi Colos 24h Baby... và hàng chục nhãn hiệu khác.

Các sản phẩm này được quảng cáo là đạt chuẩn chất lượng quốc tế và được phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

Thành phần công bố như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột mắc ca, bột óc chó... nhưng thực tế kiểm tra cho thấy không hề chứa các thành phần cao cấp như đã công bố.