Vụ số điện thoại của cư dân 6th Element bị đưa lên web sex: Một điện thoại nghi vấn được giao nộp cơ quan công an

Hình ảnh số điện thoại cư dân bị tung lên trang web sex và nhận được tin nhắn gạ gẫm.

Ngày 18/8, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin và đang xác minh làm rõ . "Cơ quan công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ. Ai sai đến đâu người đó phải chịu trách nhiệm" - lãnh đạo Công an quận Tây Hồ khẳng định.

Theo lãnh đạo Công an quận Tây Hồ, về việc gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, xâm hại đến người khác, vu khống, khủng bố tinh thần, lăng mạ, xúc phạm... cơ quan công an sẽ giải quyết, xử lý nghiêm và khi có thông tin chính thức sẽ thông báo tới cơ quan báo chí.

Ở một diễn biến liên quan vụ việc, bà L.T.T. H. trú tại chung cư 6th Element đã gửi đơn tố giác tội phạm tới các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an quận Tây Hồ, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ về hành vi bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, vu khống...

Bà H. phản ánh, sau khi số điện thoại của cư dân bị tung lên web sex, bản thân bà H, đã bị 'tra tấn' tinh thần bằng hằng trăm cuộc điện thoại từ các số máy lạ gọi điện gạ gẫm bán dâm, đi "sex tour", khiến bà bị khủng hoảng tinh thần.

Đáng chú ý, bà H còn cho biết đã giao nộp cho cơ quan công an một chiếc điện thoại di động được cho có chứa hình ảnh khuôn mặt của H. bị cắt ghép vào các thân thể hở hang, đồi trụy. Chiếc điện thoại này do bà H giữ được của một người có mặt ở khu vực làm việc của Ban quản lý tòa nhà (tầng 6, chung cư 6th Element). Người dân phản ánh, người lạ này mới xuất hiện tại chung cư trong thời gian gần đây.

Cư dân cho biết đã giữ và giao nộp cho cơ quan công an một chiếc điện thoại nghi vấn có ảnh "chế" mặt cư dân vào các hình ảnh hở hang. Ảnh: Cư dân cung cấp.

Theo đơn tố cáo của bà H, bà gặp người này ở khu vực làm việc của Ban quản lý tòa nhà, tại đây đối tượng đã có hành vi khiêu khích, thách thức bà H, dù trước đó, công an đã lập biên bản phòng ngừa sau khi người này và cư dân có sự xung đột, lời qua tiếng lại tại sảnh chung cư. Đặc biệt, lúc đứng cạnh nhìn vào máy điện thoại của người này, bà H phát hiện trong máy có rất nhiều hình ảnh của bà bị cắt ghép chỉnh sửa rất phản cảm.

"Khi nhìn thấy trong máy đối tượng có những hình ảnh như vậy mà tôi lại đang bị quấy rối nên tôi đã giữ máy của đối tượng lại để giao nộp công an làm bằng chứng điều tra . Ngay sau khi giữ chiếc máy điện thoại, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho đồng chí Trưởng Công an Phường Xuân La và cán bộ Công an Phường Xuân La để báo tin về sự việc (có ngày giờ bằng chứng rõ ràng) và ngay lập tức đi ra Công an Phường giao nộp chiếc điện thoại này" - bà H, nêu trong đơn gửi cơ quan chức năng.

Vẫn theo bà H., trước đó, bà nhiều lần bị nhân viên an ninh chung cư có hành động như chửi bới, gạt tay, bẻ tay... sau đó đăng bài lên trang cư dân nhằm bôi nhọ, vu khống. Sau khi cơ quan công an lập biên bản phòng ngừa thì nhân viên an ninh chung cư đã xin lỗi. Đồng thời, Ban quản lý tòa nhà, công ty dịch vụ bảo vệ đã có ý kiến xin lỗi cư dân về sự việc, viết bài đính chính và chi trả chi phí thuốc men (có biên bản kèm theo) .

Trước đó, ngày 14/8, nhiều cư dân sinh sống tại tòa chung cư 6th Element (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Bắc Hà) đã làm đơn trình báo gửi tới cơ quan công an về bị tung số điện thoại cá nhân lên web sex, sau đó liên tục bị quấy nhiễu, làm phiền.

"Những số điện thoại bị tung lên các trang web đen đều là những căn hộ thuộc diện tạm đóng một phần phí dịch vụ (Toàn bộ tiền điện, nước, phí gửi ô tô, xe máy đều đóng đủ) do phía Ban Quản lý, Ban Quản trị chưa công khai minh bạch bảng kê chi tiết các khoản thu chi, sử dụng quỹ bảo trì của tòa nhà, mặc dù cư dân đã liên tục yêu cầu công khai trong nhiều tháng nay" - một cư dân cho biết.

Ngoài việc bị tung số điện thoại cá nhân lên các trang web đen, cư dân tại đây cho biết thêm, trong thời gian qua, tại tòa nhà 6th Element cũng xảy ra các vụ việc xung đột giữa cư dân với một số đối tượng lạ từ bên ngoài đến... khiến họ phải cầu cứu tới lực lượng công an nhiều lần.