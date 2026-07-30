Vụ phát hiện nam thanh niên nghi đã tử vong nhiều ngày tại chung cư ở Hà Nội: Cư dân kể về những lần hiếm hoi gặp nạn nhân

Phát hiện nam thanh niên tử vong nghi nhiều ngày trong căn hộ chung cư ở Hà Nội, nhiều cư dân bàng hoàng kể lại những lần cuối gặp nạn nhân, trong khi công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong nhiều ngày trong một căn hộ thuộc khu chung cư trên địa bàn phường Tây Mỗ, TP Hà Nội vào tối 29/7 đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo ghi nhận, đến sáng 30/7, nhiều cư dân sinh sống tại khu chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc. Tại khu vực sảnh tòa nhà và các lối đi chung, không ít người tụ tập bàn tán, chia sẻ thông tin về vụ việc. Nhiều cư dân cho biết họ bất ngờ khi biết nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong căn hộ sau nhiều ngày mà không ai hay biết.





Khu chung cư cao cấp nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Như Hoàn

Chia sẻ với chúng tôi, một người phụ nữ sinh sống tại khu chung cư cho biết bà vẫn chưa hết ám ảnh sau khi lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vào tối hôm trước.

"Tối qua cô có xuống xem. Cô ở đây hơn 4 năm rồi nên vẫn thường nhìn thấy bạn ấy. Bạn ấy ở đây lâu rồi, nhưng chắc là chuyển phòng này sang thuê phòng khác thôi. Cô gặp nhiều lần nhưng bạn ấy ít khi xuống dưới. Thỉnh thoảng vào sáng sớm hoặc buổi trưa, bạn chỉ xuống lấy đồ rồi lên ngay, chứ không đứng lâu hay trò chuyện với ai. Dáng người bạn ấy hơi gầy, nhưng lúc nào cũng ăn mặc gọn gàng, tóc tai chỉn chu. Cô nhớ bạn ấy hay mặc áo màu vàng."

Nhiều cư dân sinh sống tại khu chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc nam thanh niên được phát hiện tử vong trong căn hộ. Ảnh: Như Hoàn

Theo người phụ nữ này, sau khi vụ việc xảy ra, nhiều cư dân trong tòa nhà đã liên tục hỏi thăm, chia sẻ thông tin với nhau để tìm hiểu diễn biến. "Bạn lao công cũng gọi điện cho tôi hỏi xem có chuyện gì. Vì sếp có gọi điện cho bạn đó hỏi ngày 25/7 có dọn tầng đó ngày nào giờ nào. Mọi người trên mạng bảo mất 10 ngày rồi nhưng chắc chỉ mới mất khoảng 4-5 ngày chứ chưa lâu đến thế", người phụ nữ sinh sống tại khu chung cư chia sẻ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 29/7, cư dân một chung cư ở phường Tây Mỗ phát hiện một nam thanh niên tử vong trong căn hộ tại tầng 20 và trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người tập trung tại sảnh theo dõi vụ việc tối ngày 29/7

Nhận tin báo, Công an phường Tây Mỗ cùng các đơn vị liên quan có mặt, bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Mỗ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.