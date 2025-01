Vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ: Có thể bị xử lý thế nào?

Ngày 3/1, tin từ Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích", "làm nhục người khác" và "gây rối trật tự công cộng".

Trong vụ việc này, nạn nhân là chị N.N.N (30 tuổi, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại TP.Cần Thơ).

Người gây án là chị H.N.B.T (41 tuổi) đã có hành vi đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích; đồng thời còn xé áo, quần của nữ nhân viên ngân hàng.

Trao đổi với chúng tôi, Ts. Ls. Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, kết quả xác minh ban đầu với những gì diễn ra qua clip thì đây là sự việc rất nghiêm trọng, hành vi của hai người phụ nữ trong clip này là vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự. Bởi vậy việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với những người này về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác là có căn cứ.

"Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi cố ý gây thương tích, đánh nhau nơi công cộng, làm nhục người khác là hành vi vi phạm pháp luật".

Luật sư Cường nhấn mạnh thêm, hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội hoặc gây ra thương tích cho nạn nhân là hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người giúp sức cũng bị xử lý

Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ ghen tuông chuyện tình cảm. Lúc đầu N. cãi nhau với T. giữa đường. Lúc này N. đang nói chuyện điện thoại, T. đứng một bên liên tục chửi bới, ném mũ bảo hiểm xuống đất. N. cũng có thái độ thách thức lại. T. lao đến, ngồi lên người đánh liên tục vào mặt, đầu của N.

Lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi khác cũng xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu N. Cô gái liên tục bị đánh, vật xuống đất, nắm tóc và bị kéo rách quần áo mà không thể chống cự.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định của pháp luật thì nơi công cộng là nơi sinh hoạt chung của nhiều người. Ở nơi công cộng thì mọi người đều được đảm bảo các quyền tự do, các quyền cơ bản của công dân được hiến pháp và pháp luật ghi nhận, trong đó có được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm.

Hành vi đánh nhau hoặc đánh người nơi công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi đánh nhau hoặc đánh gửi nơi công cộng mà chưa gây ra thương tích nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi này cũng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự.

Với kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan chức năng qua clip, lời khai của nạn nhân, lời khai của những người làm chứng thì việc cơ quan điều tra khởi tố hai người phụ nữ này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự là có căn cứ và cần thiết.

Dù bất kỳ nguyên nhân gì chăng nữa thì hành vi đánh người nơi công cộng là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này được lan truyền trên không gian mạng gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội, đe dọa đến sức khỏe, thậm chí tính mạng, danh dự nhân phẩm của nạn nhân. Bởi vậy. với hành vi này thì cơ quan điều tra khởi tố hai người phụ nữ về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự là có căn cứ.

“Hành vi của hai người phụ nữ này không chỉ xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn xâm phạm đến sức khỏe và danh dự nhân phẩm của nạn nhân. Bởi vậy trường hợp kết quả nạn nhân có thương tích thì dù thương tích dưới 11% cũng sẽ xử lý hai người phụ nữ này về tội cố ý gây thương tích theo điều 134 bộ luật hình sự, luật sư Cường nhấn mạnh.

Làm nhục người khác

Điều đáng chú ý trong vụ việc này là hai đối tượng không chỉ thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích mà còn lột quần áo nạn nhân để người khác ghi hình đăng lên mạng xã hội, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân nên các đối tượng thực hiện hành vi cởi quần áo người khác nơi công cộng là hành vi làm nhục người khác, mục đích của hành vi này là muốn xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân nên việc cơ quan điều tra xử lý hình sự các đối tượng này về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 bộ luật hình sự là có căn cứ.

“Pháp luật bảo vệ sức khỏe, danh dự nhân phẩm của sẽ có mức hình phạt rất nghiêm khắc. Hành vi đánh người, lột quần áo nạn nhân nơi công cộng là xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, đối tượng thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với nhiều tội danh, tổng hợp hình phạt

Dù nguyên nhân sự việc là gì chăng nữa thì hành vi đánh người nơi công cộng, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân, đến trật tự công cộng như vậy thì cũng thật đáng lên án, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Về phía nạn nhân trong vụ việc này thì cũng thiếu kỹ năng sống, hành vi thách thức đối tượng khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm, đây sẽ là bài học cho nhiều người về ứng xử trong cuộc sống", luật sư Cường chia sẻ.

Tội cố ý gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy pháp luật quy định, người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức, có phá phách hoặc xúi giục người khác gây rối thì sẽ bị xử phạt từ 02 năm đến 07 năm tù.

Điều 155. Tội làm nhục người khác

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.