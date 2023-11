Vụ nhóm Bông hồng đen lấy máu học sinh xét nghiệm HIV: Không khởi tố vụ án

Theo thông tin từ Công an quận Đồ Sơn, sau quá trình xác minh, điều tra thông tin liên quan nhóm Bông hồng đen tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV vào tháng 8-2023, cơ quan điều tra đánh giá chưa đủ căn cứ xác định có vi phạm hình sự, mà chỉ là vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Nhóm Bông hồng đen làm việc với cơ quan chức năng Hải Phòng

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can trong vụ việc này.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, giữa tháng 8-2023, nhiều phụ huynh trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn chia sẻ trên mạng xã hội về việc một nhóm người lấy máu xét nghiệm của học sinh mà không thông qua gia đình, nhà trường. Nhóm người này rủ rê lôi kéo, nhắn tin cho các cháu đến lấy máu sẽ được nhận 100.000 đồng, giới thiệu thêm bạn sẽ được 25.000 đồng.

Ngày 18-8, phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Công an phường Hải Sơn và lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản việc tự ý hoạt động lấy máu xét nghiệm trên địa bàn khi chưa báo địa phương.

Quá trình xác minh cho thấy nhóm Bông hồng đen với 6 tiếp cận viên, hoạt động theo hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) theo thỏa thuận hợp tác được ký vào ngày 30-12-2022.

SCDI do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập từ năm 2010. Văn phòng của SCDI Hải Phòng do bà Nhâm Thị Tuyết Thanh điều hành, mở từ năm 2016.

Ở thời điểm này, SCDI đang triển khai Dự án "Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam" của Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nguồn vốn từ viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Toàn bộ kinh phí vận hành và sinh phẩm, vật tư triển khai hoạt động đều từ nguồn của Dự án "Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam".

Nhiệm vụ của nhóm Bông hồng đen - Cầu vồng đen ở Hải Phòng là tiếp cận và can thiệp khách hàng là người sử dụng ma túy trong độ tuổi từ 16 đến 24, với các hoạt động: Tư vấn và xét nghiệm HIV, thực hiện các bảng hỏi phỏng vấn ngắn như: Thông tin cơ bản về hành vi nguy cơ và đánh giá kiến thức về ma túy, sức khỏe tâm thần.

Văn phòng của nhóm Bông Hồng Đen - Cầu Vồng Đen tại quận Đồ Sơn

Cùng với đó, chuyển gửi khách hàng của dự án nhận hỗ trợ theo từng gói can thiệp phù hợp. Các gói can thiệp bao gồm: những bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STIs), điều trị Methadone (MMT), xét nghiệm HIV định kỳ, Viêm gan C, lao, sức khỏe tâm thần... Ngoài ra, truyền thông nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin về giảm hại ma túy, STIs, HIV, các kỹ năng... cho khách hàng.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, từ 1-1-2023 đến ngày 17-8-2023, số khách hàng được nhóm này tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV là 200 người, kết quả 200 mẫu không phản ứng. Ngày 18-8-2023, có 4 khách hàng được tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV, kết quả 4 mẫu không phản ứng.

Cũng theo Sở Y tế Hải Phòng, nhóm dùng xét nghiệm sàng lọc HIV bằng bộ test nhanh (không phải lấy máu xét nghiệm HIV bằng kim tiêm tại các cơ sở y tế) nên không có nguy cơ lây nhiễm.

Sau khi làm việc với nhóm này, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt Trưởng nhóm Bông hồng đen là bà Đinh Thị Út theo Nghị định 124/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, vi phạm được xác định là thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó. Mức phạt đối với bà Út là 7,5 triệu đồng.