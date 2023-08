Vụ người Trung Quốc mở xưởng ma tuý 'khủng': Chưa thể tiêu huỷ 50 tấn vật chứng do 'kẹt' tiền

Một số hoá chất, vật dụng liên quan đến vụ án

Ngày 24/8, Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum cho biết, dự kiến cần hơn 500 triệu đồng để tiêu hủy gần 50 tấn vật chứng , tài sản vụ người Trung Quốc mở xưởng sản xuất ma tuý 'khủng' ở Kon Tum .

Theo Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum, số tiền trên được chi để tổ chức các cuộc họp và phục vụ việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của vụ sản xuất trái phép chất ma tuý "khủng" do nhóm người Trung Quốc cầm đầu được Bộ Công an triệt phá vào tháng 9/2019 tại Cty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên, tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum.

Được biết, số lượng vật chứng, tài sản cần tiêu hủy gần 50 tấn, trong đó hóa chất và chất lỏng hơn 37 tấn; máy móc, thiết bị và các vật dụng khác dùng cho việc sản xuất ma túy khoảng 10 tấn.

Về cách thức huỷ, Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum sẽ ký hợp đồng thuê trọn gói với đơn vị đủ điều kiện tiêu hủy từ thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ tài sản, vật chứng cần tiêu hủy.

Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum đã có báo cáo, tờ trình gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí phục vụ việc tiêu hủy. Tuy nhiên, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum trả lời: Cục thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp. Vì vậy, phân cấp quản lý ngân sách, phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự thuộc nhiệm vụ chi do ngân sách Trung ương bảo đảm cho Bộ Tư pháp.

Do đó, để có nguồn kinh phí tiêu hủy vật chứng của vụ án, Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tiếp tục làm tờ trình gửi Tổng Cục thi hành án dân sự, Vụ kế hoạch tài chính - Tổng Cục thi hành án dân sự để xem xét, cấp bổ sung kinh phí.

Do còn phải chờ đợi nguồn kinh phí nên đến nay Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum vẫn chưa thể tổ chức tiêu hủy được vật chứng vụ án ma túy lớn này.

Như Tiền Phong đưa tin, trong 5 ngày, từ 12-16/4/2022, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất trái phép chất ma tuý do 7 đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được Bộ Công an triệt phá vào tháng 9/2019 tại thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà. Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên phạt tử hình 2 người, 1 chung thân, 5 người khác từ 34 tháng đến 20 năm tù giam về tội "Sản xuất trái phép chất ma tuý". Đây là vụ án chấn động dư luận cả nước, khi tháng 9/2019, Bộ Công an triệt phá sào huyệt và đường dây sản xuất ma túy với quy mô cực khủng, bắt các đối tượng quốc tịch Trung Quốc, thu giữ cả chục tấn hóa chất để sản xuất ma túy tại khu nhà xưởng thuộc Cty xuất nhập khẩu Đồng An Viên (ở Khu làng nghề tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà). Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án, gồm 11.580 gram chất ma túy, loại Methamphetamine; 1.054 lít 1 phenyl-2-propanone (P2P – là tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy) cùng rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy, nhiều dụng cụ, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy và một số đồ vật, tài liệu khác.