Vụ người mẹ đơn thân bị đánh đấm dã man ở TP.HCM: Người đàn ông xăm trổ khai gì?

Chiều 19/12, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang củng cố hồ sơ xử lý Lý Văn Thường Nhân (sinh năm 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) về hành vi đánh nữ chủ tiệm tạp hóa gây phẫn nộ dư luận. Qua làm việc, Nhân thừa nhận hành vi phạm tội.

Rạng sáng 16/12, Nhân cùng một số người ăn nhậu gần tiệm tạp hóa của bà C. (sinh năm 1985) trên đường Kênh Tân Hóa (phường Phú Trung, quận Tân Phú). Lúc này, Nhân và 1 người đi vào tiệm tạp hóa của bà C. hỏi mua thuốc lá, sẵn tiện mượn con dao để gọt dưa leo. Bà C. bán thuốc lá cho Nhân và nói không có dao để cho mượn.

Thời điểm này, Nhân hỏi mua một con dao Thái Lan nhưng nữ chủ tiệm nói không bán dao. Bực tức về việc mượn và mua dao không được nên Nhân đã đánh chủ tiệm. Gây án xong, Nhân tẩu thoát khỏi hiện trường. Lãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn chứ hoàn toàn không có việc người đàn ông mua dao để cướp như một số thông tin trên mạng.

Trước đó, ngày 18/12, đoạn video về loạt hành động côn đồ của người này đã bị đăng tải lên mạng xã hội và nhận về hàng loạt lời phê phán cũng như cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.