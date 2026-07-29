Vụ người đàn ông tử vong nghi vì mua đất lệch ranh ở TP.HCM: Gia đình mong muốn một việc

Gia đình bày tỏ, mẹ của anh L. đã 72 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp. Sức khỏe của bà bị ảnh hưởng trước những thông tin thất thiêt lan truyền trên mạng.

Những ngày qua, câu chuyện anh H.B.L. (37 tuổi, quê ở Nghệ An) tử vong nghi do gặp rắc rối vì mua phải mảnh đất lệch ranh đã nhân được sự quan tâm lớn từ dư luận. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ sự việc.

Chia sẻ trên báo Dân trí, gia đình cho hay hàng ngày, anh L. làm việc tại tiệm sửa xe, đến tối thì về nhà vợ ở phường Thủ Đức ăn cơm, tắm giặt, chơi cùng các con rồi lại quay về cửa hàng ngủ và trông coi tài sản.

Ngày 24/7, anh L. không về nhà. Khi vợ gọi điện hỏi, anh nói đau đầu nên chị khuyên anh nghỉ ngơi sớm. Đến sáng sớm hôm sau, một người quen đã gọi điện báo tin cho gia đình sau khi xem dòng trạng thái của anh trên Facebook. Người vợ cùng em trai chạy đến cửa hàng thì phát hiện, anh L. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Gia đình anh L. mong mạng xã hội ngừng lan truyền thông tin bịa đặt. (Ảnh: VTC News)

Sau sự việc, nhiều người biết chuyện đã bày tỏ sự thương tiếc và quyên góp ủng hộ, gia đình gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người. Mặc dù vậy, gia đình cũng bày tỏ bức xúc khi trên mạng xã hội có nhiều tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật, cắt ghép hình ảnh, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân anh L.

Theo đại diên gia đình, trên mạng nói có nhiều người muốn tặng đất, nhưng gia đình không hề biết, cũng chưa nói chuyện với ai về việc này. Ngoài ra, còn có thông tin bịa đặt rằng người bán đất đã trả lại tiền, ghép ảnh mẹ và vợ anh L. cầm cọc tiền. Người thân bày tỏ, bà H.T.T. (mẹ anh L.) hiện đã ngoài 72 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp. Bà suy sụp, sức khỏe bị ảnh hưởng trước những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng.

Bên cạnh đó, gia đình cũng cho biết có nhiều người tìm đến tự nhận sẽ hỗ trợ pháp lý. Gia đình rất cảm ơn tấm lòng của bà con. Hiện gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và sẽ chủ động liên hệ khi cần hỗ trợ, mong mọi người cho gia đình thời gian nghỉ ngơi, không tiếp tục làm phiền.

Trước khi xảy ra sự việc, anh L. làm nghề sửa chữa xe đạp điện. (Ảnh: Tiền Phong)

Liên quan đến sự việc của anh H.B.L., tối 28/7, trao đổi với báo Tiền Phong , lãnh đạo UBND phường Phú An (TP.HCM) cho biết, thửa đất liên quan đến nội dung phản ảnh của anh L. nằm trên địa bàn phường. Tuy nhiên, nơi anh L. tạm trú và được phát hiện tử vong thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM).

Công an phường Tân Đông Hiệp là đơn vị tiếp nhận, xác minh vụ việc và đã đề nghị UBND phường Phú An phối hợp, kiểm tra và cung cấp các thông tin liên quan đến thửa đất cũng như quá trình giao dịch chuyển nhượng. Phường Phú An sẽ phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ và những thông tin có liên quan theo yêu cầu của Công an phường Tân Đông Hiệp.

UBND phường Phú An cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc, phường chưa tiếp nhận yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nào từ anh L. hoặc gia đình đối với thửa đất nói trên.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp đang phối hợp với UBND phường Phú An và các đơn vị liên quan xác minh nguyên nhân tử vong của anh L. Đời thời, cơ quan chức năng cũng làm rõ quá trình giao dịch, hiện trạng pháp lý và những nội dung được phản ánh liên quan đến thửa đất.