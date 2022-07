Vụ nam thanh niên đuổi chém công an: Người quay, tung clip lên Facebook bị xử lý

Ngày 21/7, tin từ Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) cho biết Cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý Ng.B.L. (24 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận theo quy định của pháp luật.

Nội dung mà Ng.B.L. đăng tải sai sự thật và Lương làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an huyện Sơn Dương

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/7, Tạ Quang Minh (33 tuổi, ở thị trấn Sơn Dương) đến trụ sở UBND thị trấn Sơn Dương đòi tiền công sửa chữa băng-rôn do Minh đã thi công trước đó. Trong quá trình trao đổi với Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Tại đây, Minh đã dùng dao chém vào tay của Chủ tịch UBND thị Trấn Sơn Dương rồi chạy ra ngoài định bỏ đi. Khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn, Minh đã vung dao đuổi theo, đe doạ chém nhiều cảnh sát, đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ đi. Ít phút sau, thanh niên này bị cảnh sát khống chế, thu giữ hung khí.

Người đàn ông đuổi chém cảnh sát - Ảnh cắt từ clip

Theo công an huyện Sơn Dương, chứng kiến sự việc, Ng.B.L. đã quay lại video và đăng tải lên trang Facebook cá nhân do L. quản lý, sử dụng với nội dung "Biến căng đét ở ủy ban huyện Sơn Dương, chém cán bộ huyện nóng hổi luôn. Chém cũng kinh mà không ăn thua so với mấy anh áo xanh".

Cơ quan công an xác định nội dung Ng.B.L. đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận, thực tế vụ việc xảy ra tại UBND thị trấn Sơn Dương.

Hiện nay, Công an huyện Sơn Dương đang củng cố hồ sơ xử lý Ng.B.L. về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, Công an huyện Sơn Dương khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ những nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, vi phạm Luật an ninh mạng.