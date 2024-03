Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Đang điều tra xem có đồng phạm không

Chiều 28/3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024. Tại cuộc hợp, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin thêm về vụ việc cháu N.H.Đ (nam sinh lớp 8; 14 tuổi, ở Q.Long Biên, Hà Nội) bị đánh chết não.

Thiếu tướng Tùng thông tin, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã giao Công an Q.Long Biên nhanh chóng vào cuộc. Công an Q.Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi, trú Q.Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

"Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ việc có đồng phạm trong vụ án hay không có đồng phạm", Thiếu tướng Tùng cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tại cuộc họp

Nội dung liên quan đến vụ án trong buổi họp báo, ông Tùng thông tin thêm, vụ án đang trong quá trình điều tra nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin tác động xấu, dẫn tới một số bộ phận dư luận hiểu sai bản chất.



Theo đó, có thông tin cho rằng M. và em trai là cháu T.V.K (12 tuổi, trú Q.Long Biên) cùng nhau đánh em Đ. Ngoài ra, còn có thông tin nói rằng anh T.V.T (bố đẻ cháu M.) đứng ngoài cổ vũ cho 2 con đánh người. "Thậm chí có thông tin bố đẻ gây ra hậu quả rồi con gánh tội thay cho bố... Đây là thông tin xấu, độc và cơ quan điều tra hiện đang vào cuộc xem có dấu hiệu đồng phạm không", ông Tùng nhấn mạnh.

Hiện Công an TP Hà Nội đang giao các đơn vị chức năng truy bằng được những người phát đi những thông tin xấu, độc này để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.