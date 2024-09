Vụ nam sinh "Đường lên đỉnh Olympia" phát ngôn chưa phù hợp: Bài viết được đăng hạn chế 16 người xem

Liên quan đến phát ngôn gây phẫn nộ trên mạng xã hội vì vô ơn với đất nước của nam sinh Đường lên đỉnh Olympia C.N.Q.V (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP. Yên Bái), ngày 2/9, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã có công văn báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Yên Bái về sự việc này.

Sau khi nhận được thông tin về sự việc, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái nắm tình hình, xác minh sự việc; chỉ đạo Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành báo cáo nhanh sự việc, đồng thời cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến gia đình học sinh Vinh để nắm thêm tình hình.

“Sở GD&ĐT cũng đã tổ chức buổi làm việc với Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, yêu cầu nhà trường kịp thời định hướng phát ngôn cho giáo viên, học sinh của nhà trường đảm bảo đúng quy định; phân công lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương tiếp tục theo dõi, nắm tình hình và diễn biến tư tưởng, tâm lý của học sinh Vinh; chủ động phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu xử lý sự việc đảm bảo đúng quy định và sớm ổn định tình hình.

Đồng thời Sở cũng yêu cầu nhà trường tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho giáo viên và học sinh; đẩy mạnh chia sẻ các thông tin, bài viết tích cực về tình yêu quê hương đất nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh 2/9,….”, nội dung công văn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái.

Công an đã mời nam sinh Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: Đ.T).

Sau khi được giáo dục, học sinh C.N.Q.V đã nhận thức được nội dung bài viết của bản thân trên mạng xã hội ngày 1/9/2024 là chưa phù hợp nên đã chủ động gỡ bài viết và đăng bài xin lỗi trên trang Facebook cá nhân. Hiện, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan nắm tình hình, xác minh, xử lý giải quyết vụ việc.

Trước đó, cũng trong ngày 2/9, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã có Báo cáo về việc có học sinh đăng bài viết nội dung không phù hợp lên mạng xã hội. Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 1/9, học sinh C.N.Q.V đã đăng tải trên Story của trang Facebook cá nhân, nội dung bày tỏ quan điểm cá nhân và hạn chế chỉ cho 16 bạn xem (trong đó có 1 học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Yên Bái). Đến khoảng 23h cùng ngày, học sinh V đã nhận thức thấy việc làm sai của mình và gỡ nội dung đăng tải xuống. Đến khoảng 5h sáng ngày 2/9, học sinh V đã viết bài xin lỗi và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Đến khoảng 10h, học sinh V cũng đã khóa trang Facebook cá nhân.

Tuy nhiên nội dung ấy đã được chụp lại, chia sẻ trên mạng và gây dư luận không tốt. Vì vậy nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà học sinh gặp phụ huynh và học sinh để nắm bắt tình hình, xác minh động cơ, nguyên nhân, lý do đăng tải; nhờ công an hỗ trợ ngăn chặn hạn chế phát tán thông tin. Giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp cùng gia đình, phụ huynh và nam sinh V đến làm việc, tường trình tại công an phường Yên Thịnh, bước đầu xác định đây là hành động bộc phát cá nhân, không có mục đích chính trị khác.

Để tránh những phản hồi tiêu cực gây hoang mang dư luận, Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã chỉ đạo các nhóm lớp, các câu lạc bộ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên không chia sẻ, bình luận, trao đổi và phản hồi về nội dung học sinh V đã đăng tải để cộng đồng, phụ huynh, học sinh không hoang mang.

Đồng thời, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã tiến hành rà soát các trang mạng xã hội của nhà trường quản lý xử lý các bình luận trái chiều và khóa trang tạm thời; nắm bắt các trang liên quan báo cáo nhờ sự hỗ trợ của cơ quan công an.

"Ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những thông tin tích cực, chính thống về Đảng Cộng sản Việt Nam, về ngày Lễ Quốc khánh để tăng cường nhận thức của học sinh trong thời điểm sự việc đang được giải quyết. Tiếp tục nắm bắt thông tin diễn biến vụ việc và phối hợp với công an để giải quyết", nội dung báo cáo cho thông tin.