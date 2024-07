Vũ Luân khoe ảnh cuối tuần thân thiết bên mỹ nhân "đẹp không tuổi" của Vbiz

Giữa những ồn ào đời tư, Vũ Luân vẫn điềm nhiên gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Mới đây, Vũ Luân chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh họp mặt cuối tuần cùng Phương Lê, Diễm My và Trần Bảo Sơn. Ở một khung hình, Vũ Luân và Diễm My thể hiện sự vui vẻ, thân thiết khi chụp ảnh cùng nhau.

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang. Diễm My vào TP.HCM cùng gia đình vào năm 1972 và bắt đầu đóng phim từ năm 1979. Nhắc đến Diễm My, nhiều người sẽ nhớ ngay danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch". Trong những năm 1980 - 1990, Diễm My là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" nổi danh nhất. Bất cứ khi nào xuất hiện trong các bộ ảnh lịch, Diễm My cũng gây sốt bởi vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Đặc điểm dễ thấy ở bà là thường búi tóc phồng cao.

Sau khi lấy chồng, Diễm My dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ. Bà từng đưa ra quan điểm rằng khi đã có gia đình thì làm gì cũng cần phải có giới hạn. Hiện tại, Diễm My ít hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng bà chỉ xuất hiện trong vài sự kiện giải trí hoặc đảm nhận vai phụ ở các phim điện ảnh.

Khi Vũ Luân chia sẻ ảnh chụp với Diễm My và Trần Bảo Sơn, nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ. Có người còn hài hước bình luận có thể Vũ Luân sắp hợp tác với Diễm My, Trần Bảo Sơn trong dự án âm nhạc hoặc phim ảnh nào đó.

Hiện tại, Vũ Luân vướng vào một số ồn ào đời tư. Thay vì lên tiếng, Vũ Luân chỉ im lặng làm việc. Nói về điều này, trên livestream mới đây, Hoa hậu Phương Lê bày tỏ:

"Mọi người thấy không, anh Luân lúc nào anh ấy cũng im im, ai nói sai gì anh ấy cũng im luôn. Nên là từ ngày nhận được cái năng lượng đó hình như mình cũng thấy mình thoải mái. Tất nhiên là con người mà, đôi lúc mình cũng bị buồn, bị bức xúc. Tuy nhiên, vì cái buồn đó không nhiều bằng cái yêu thương mà mình đang có, những người quan trọng bên cạnh mình đang có quá nhiều, nên vì vậy cái buồn đó không đáng".