Vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai: Lời kể xót xa của chị gái nạn nhân

Tối 5-2, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp Công an TP HCM điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền khiến 13 người rơi xuống sông Đồng Nai, trong đó chị Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Biên Hoà) không qua khỏi.

Chị Nguyễn Thị Tình kể lại vụ việc

Ánh mắt buồn bã, chị Nguyễn Thị Tình (chị gái của nạn nhân) cho biết: Khoảng hơn 7 giờ sáng, hai chị em đi chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3 ở Cù lao Ba Sang, TP Thủ Đức, TP HCM) cầu bình an cho gia đình. Hai chị em đi đò tại bến đò Xưa ở phía TP Biên Hòa để qua viếng chùa nhân dịp rằm tháng Giêng.



Lễ chùa xong, hai chị em quay về bằng đò cùng khoảng 10 người. Khi đò đi được khoảng 5 phút thì va vào sà lan lớn đang chạy chậm trên sông.

"Thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả hành khách đều mặc áo phao nhưng lái đò chạy nhanh... Khi tôi được tàu khác vớt thì nhìn không thấy em gái tôi đâu nên đã la lên còn em gái tôi nữa, cứu em gái tôi..." - chị Tình đau đớn nói giây phút thuyền gặp nạn.

Chiếc thuyền lật úp trên sông được đưa vào gần bờ

Chị gái nạn nhân kể tiếp: "Một lúc sau có ông kia hỏi tôi có phải em gái chị mặc quần jean, áo khoác không? Tôi nói đúng rồi thì ông đó nói đang đắp chiếu đằng kia kìa...".



"Hôm bữa hai chị em nói đi chùa rồi đến chiều em gái đi khám để cho chồng biết, chồng mừng vì cũng chưa nói cho chồng về cái thai, thế mà bây giờ đấy. Em gái có em bé giờ chắc đã 3 tháng rồi..." - chị Tình buồn bã nói.

Công an TP Biên Hoà có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc

Trong khi đó, người chồng của nạn nhân nhận được hung tin vợ gặp nạn thì đã ngã quỵ xuống đất. Khi nhắc đến con gần 3 tháng đang nằm trong bụng mẹ, người chồng đau đớn nói: "Tôi mất tất cả rồi, tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ mình".